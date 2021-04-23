З українськими політиками останнім часом відбувається щось дивне. Просто зашквар за зашкваром, фейл за фейлом, і якщо спочатку було смішно, то зараз вже якось реально підгорає.

І розпочала цей зашкварний тиждень нардепка від "Слуги народу" – Ліза Богуцька. Яка просто під час пленарного засідання Верховної Ради вирішила зробити собі кінопаузу.

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Взяла смартфон, навушники, попкорн (жартую, попкорн забула) і перенеслась на кілька годин з цього буремного світу у світ пригод та фантастики. А у цей час, десь на задньому фоні, приймалися закони і вирішувалась доля України. Романтично чи не так?



Ліза Богуцька дивиться кіно під час голосування в Раді / Фото "Букви"

Не так! Бо я нагадаю, що робочий день у нардепів інший від нашого. Вони не сидять у парламенті з понеділка до п'ятниці з 9:00 до 18:00. Ба більше, вони ще й 2 тижні на карантині були, разом з Києвом, такі собі мініканікули. Аж ось зібралися, бо треба трохи і попрацювати, про народ подумати, так би мовити.

Хоча, якщо пригадати розслідування Bihus.Info, і те що 75% доходу нардепки Лізи Богуцької складають подарунки, призи та благодійна допомога, то кому треба та робота.

Щоправда, пізніше пані Ліза, таки вирішила трохи попрацювати, чи то зімітувати бурхливу діяльність і почала вимагати від президента розірвати дипломатичні відносини з Росією. У заяві вона вказала, що дії РФ є для України "екзистенціальною загрозою" і з цією метою вона від імені решти нардепів пропонує невідкладно провести засідання Верховної Ради за участю президента, Кабміну, і керівників спецслужб для обговорення усього комплексу заходів.

Щоправда, решта нардепів від слів Лізи Богуцької відхрестилися. "Ні, це не узгоджена заява фракції, у нас не було змоги її обговорити, у чаті обмінялись позиціями, обмінялись думками", – заявила депутатка Ірина Верещук.

Пономарьов і шахи

Не фільмами єдиними, як то кажуть. Під куполом парламенту розвернувся справжній депутатський гамбіт. Засідання Верховної Ради – це зовсім не привід відмовлятися від того, що дійсно любиш. От і Олександр Пономарьов вирішив, нащо втрачати дорогоцінний час на якісь там правки, законопроєкти, виступи, якщо можна просто пограти у шахи?



Депутат грає в ігри під час засідання Ради / Скриншот з програми "Підгорає"

Водночас, як виявилося, віртуальна гра цілком могла стати реальною, адже просто тут в сесійній залі, під тим же куполом, він міг дуже легко знайти собі суперника по грі. Його кореспонденти помітили з балконів – утім через маску не змогли впізнати.



Ще один невідомий гравець у шахи в парламенті / Фото "Новини. Live"

І тут хочеться сказати – дякуємо, що хоч у масці. Бо наступний, хто цього тижня відзначився черговим зашкваром масочки не носив, на локдаун відкрито клав, і закони десь на рівні ліктя вертів.

Гучна вечірка Тищенка під час локдауну

Депутат "Слуги народу" Микола Тищенко, який, нагадаю, є одним з керівників президентської фракції, попри усі пов'язані з карантином обмеження і заборони – влаштував гучну вечірку в ресторані. Щоправда, цього разу не у власному "Велюрі", який втрапив в скандал навесні, бо приймав гостей попри карантинні обмеження, а у ресторані розкішного готелю "Фермонт".

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Там "слуга народу" влаштував святкування на честь дня народження своєї дружини Алли. І з огляду на те, з якою помпезністю проходило святкування, утаємничувати цей "пир на весь мир" ніхто точно не збирався.

Заборонена вечірка "слуги народу" Миколи Тищенка: дивіться відео

Хоча ще напередодні, розсилаючи запрошення на подію, дружина Тищенка просила дорогих друзів не постити світлини з заходу та не відмічати локацію. Але ж як такою красою і не поділитися.



Запрошення на день народження дружини Тищенка / Фото "Радіо Свободи"

Тож щойно відео та фото потрапили у мережу, зі словами привітання до "Фермонту" приїхали і слідчі із головним запитанням: а що так можна було? І певно не дочекавшись відповіді відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог.

Цікаво, що готелем "Фермонт" керує донька мільйонера Леоніда Юрушева. Вона ж дружина ще одного "слуги народу" Олександра Скічка, який лише нещодавно полишив президентську фракцію заради роботи губернатором Черкащини, але цього дня зробив виключення, лишив пост і теж завітав до столиці на святкування. Бо всі ми люди і всім нам треба відпочивати.



Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою / Фото з інстаграму Єлизавети Юрушевої

І якщо ви зараз потираєте руки в очікування що Тищенку тепер за це буде, то поспішаю вас засмутити, бо найімовірніше – нічого.

"Будемо обговорювати, послухаємо Миколу, які є правові підстави – тобто чи це ресторан порушив приписи щодо закриття, місцева влада, чи все ж це було орендоване приміщення, тоді тут дійсно більше питання моральні", – заявив глава "Слуги народу". Олександр Корнієнко.

Коментар Олександра Корнієнка про вечірку Тищенка: дивіться відео

Питання моралі, якої реакції вам ще не вистачає? І якщо ви зараз не до кінця втратили надію і сподіваєтесь, що закон для всіх однаковий, то я нагадаю вам, що кумом Тищенка, є голова Офісу Президента Андрій Єрмак, якщо ви часом забули.

Колишній "ревізор" спробував перепросити в українського народу за свої подвиги, але вийшло, як завжди, дуже коряво.

"З юридичного погляду – це аксіома для нашого карантинного часу – святкування чого-небудь в готельних номерах абсолютно не заборонені. Тому ще раз скажу – ніяких кримінальних або адміністративних справ немає. І штрафів відповідних за порушення карантинного режиму немає", – заявив Микола Тищенко.

Шевченко їздив в гості до Лукашенка

І наостанок я для вас приберегла вишеньку на торті тижневих зашкварів. Бо не встигли ми дійти до тями після скандалу з "велюровим ресторатором", як ковдру загальної уваги перетягнув на себе інший зі "слуг". Народному депутату Євгенію Шевченко (бо саме так написано в його документах), виявилось мало російських ток-шоу. Він днями поїхав до Білорусі, щоб, ви не повірите, особисто познайомитись із білоруським диктатором та самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

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І зауважу, що це вже не перший візит нардепа до Білорусі на підтримку Лукашенка. Раніше він брав участь у загальних білоруських зборах під керівництвом того ж Лукашенка. І все б нічого, поїхав і поїхав, краще б звісно назавжди і з речами, але й то не біда. Якби цей свій візит Шевченко не прокоментував на власній сторінці у фейсбук та ЗМІ словами, що всі національності, які живуть в Україні, люблять Білорусь. Українці внутрішньо "проти того, що відбувається". Та й загалом, депутат поїхав, щоб "залагодити зашквари Кравчука".

Скандальний "слуга" Шевченко приїхав до Лукашенка на зустріч: дивіться відео 24 каналу

І отут велике питання. Бо я від свого імені точно його туди не посилала. Щоб він від мого імені там слова підтримки висловлював. Та й у партії його здається на це теж не уповноважували. Тому логічно, що я знову запиталась у голови президентської фракції Олександра Корнієнка – а що так можна було?

У нас сполучення з Білоруссю не заборонено поки… Пан Євгеній Шевченко їздив за своїм покликанням. З нами це не узгоджував,

– сказав Корнієнко.

Я хочу нагадати, що може Шевченка ніхто і не уповноважував на таку важливу місію, але й виключати його, здається, ніхто поки не збирається. А може депутат настільки вільно себе почуває, бо він "не чужа президенту людина". В інтерв'ю місцевому виданню Шевченко розповів, що саме він став засновником Офісу Зеленського і було це ще восени 2018 року. А ще йому запропонували стати главою Київської ОДА. Та Шевченко відмовився через малу зарплату.

От така історія, чесно, я вже навіть боюсь зазирати сьогодні у завтрашній день, бо що нас там чекає, навіть складно собі уявити. І так, давайте вже ваш ретроградний Меркурій, хоч якесь логічне пояснення буде усім тим подіям.