Не только штраф: как в "Слуге народа" могут наказать Тищенко за карантинную вечеринку
"Слуга народа" Николай Тищенко, который недавно устроил вечеринку в разгар локдауна, вряд ли отделается только штрафом. В президентской фракции заговорили даже об исключении нардепа.
Источник:24 канал
Об этом в эфире одного из украинских каналов заявила нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа. Она заявила, что исключение Тищенко из фракции – это справедливое наказание.
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Как могут наказать Тищенко
Пидласа отметила, что депутаты из "Слуги народа" не имеют никакого отношения к наложению штрафов, ведь они не являются судом. Она сказала, что вопрос о штрафе Тищенко должна решать полиция. По ее словам, непосредственно решение касательно Тищенко будет принимать политсовет, в котором она находится.
Кроме того, нардеп раскритиковала идею главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамия о наказании Тищенко. Напомним, тот предложил нардепу помочь украинским военным на фронте.
Благотворительная помощь армии – это не наказание, это выглядит дико. Люди помогают армии по зову сердца. Наказанием может быть либо исключение из фракции, либо предупреждение, и после двух предупреждений – исключение или лишение какой-то должности,
– подчеркнула она.
Пидласа добавила, что сама голосовала бы за исключение Тищенко из фракции.
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Карантинная вечеринка Тищенко: главное
- Заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, несмотря на локдаун, который действует в Киеве, устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены.
- Действо происходило в ресторане киевской гостиницы Fairmont. Среди приглашенных – известные политики и чиновники.
- Глава Минздрава Максим Степанов возмутился проведением подпольных вечеринок и массовых празднований в условиях жесткого карантина.
- Позже Тищенко попытался оправдаться за вечеринку в разгар локдауна. Как пояснил нардеп, празднование дня рождения его жены произошло именно в гостиничном номере, а не ресторане отеля.
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