"Слуга народа" Николай Тищенко, который недавно устроил вечеринку в разгар локдауна, вряд ли отделается только штрафом. В президентской фракции заговорили даже об исключении нардепа.

Об этом в эфире одного из украинских каналов заявила нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа. Она заявила, что исключение Тищенко из фракции – это справедливое наказание.

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Пидласа отметила, что депутаты из "Слуги народа" не имеют никакого отношения к наложению штрафов, ведь они не являются судом. Она сказала, что вопрос о штрафе Тищенко должна решать полиция. По ее словам, непосредственно решение касательно Тищенко будет принимать политсовет, в котором она находится.

Кроме того, нардеп раскритиковала идею главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамия о наказании Тищенко. Напомним, тот предложил нардепу помочь украинским военным на фронте.

Благотворительная помощь армии – это не наказание, это выглядит дико. Люди помогают армии по зову сердца. Наказанием может быть либо исключение из фракции, либо предупреждение, и после двух предупреждений – исключение или лишение какой-то должности,

– подчеркнула она.

Пидласа добавила, что сама голосовала бы за исключение Тищенко из фракции.

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