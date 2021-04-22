"Слуга народа" провела внеочередное онлайн-заседание. Там, в частности, обсудили недавние скандалы с участием депутатов Евгения Шевченко и Николая Тищенко.

Шевченко заслушали относительно мотивов его поездки в Беларусь и встречи с Лукашенко. Обсудили также и празднование дня рождения жены Николая Тищенко.

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Что ждет Шевченко

В президентской политсиле отметили, что на проведение любых переговоров с официальными лицами Беларуси Шевченко не делегировали ни "Слуга народа", ни МИД или ОП.

Справка. Шевченко встретился с белорусским диктатором 20 апреля. Он заявил, что личное знакомство с Лукашенко – его давняя мечта.

Поэтому народные избранники решили провести голосование за сбор подписей касательно дальнейшего участия депутата в составе фракции "Слуга народа" в парламенте.

Подробности от "слуг народа"

Как пишет "РБК-Украина", Шевченко сам предложил свое исключение из фракции. Однако нардепам не удалось принять касательно этого никакого решения.

Звучали слова поддержки Шевченко. В то же время отметили, что вопросы внешней политики – компетенция не отдельных депутатов, а президента,

– рассказал собеседник издания.

Ранее в СМИ писали, что Шевченко хочет громкого исключения из фракции, чтобы "хайпануть". Мол, именно поэтому он делает громкие заявления и ездит в Беларусь.

Обратите внимание! Решение об исключении Шевченко из фракции могут принять уже 23 апреля. Ведь он является членом партии, поэтому для этого не нужен съезд.

Решение относительно Тищенко

Согласно решению народных избранников, Тищенко должен уплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством. Окончательное решение относительно него – за Политическим советом партии.

Сам Тищенко не считает, что совершил нарушение, но готов понести ответственность. Ранее он заверил, что сделает все, чтобы выполнить задачи, которые поставила команда.

По словам "слуги народа" Ростислава Тистыка, фракция призвала нардепа не только заплатить штраф, но и финансово поддержать военных ВСУ на передовой.

Напомним, что 18 апреля, несмотря на локдаун в Киеве, Тищенко организовал вечеринку по случаю дня рождения жены Аллы Барановской. Праздновали в столичном отеле Fairmont.

Что известно о закрытой вечеринке Тищенко: смотрите видео