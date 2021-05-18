Сделал он это, готовясь к политической деятельности. По крайней мере сам Николай Тищенко утверждает это в интервью.

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Лицо Тищенко является брендом

Николай Тищенко утверждает: скандал с рестораном "Велюр", который работал во время каратина в 2020 году, – раздут оппонентами. По его словам, к ресторанам он пока не имеет никакого отношения.

Но я с 2018 года готовился к политике и продал свой бизнес. Все свои рестораны. Там теперь другие владельцы. Я сегодня де-факто и де-юре к этим ресторанам не имею никакого отношения,

– заявил Тищенко.

Почему его тогда связывают с этими ресторанами? По словам нардепа, из-за того, что его лицо является брендом, который связан с этими предприятиями. "Понятно же, что за 25 лет работы в ресторанном бизнесе все не подчистить", – сказал Тищенко.

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