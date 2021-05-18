Сделал он это, готовясь к политической деятельности. По крайней мере сам Николай Тищенко утверждает это в интервью.
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Лицо Тищенко является брендом
Николай Тищенко утверждает: скандал с рестораном "Велюр", который работал во время каратина в 2020 году, – раздут оппонентами. По его словам, к ресторанам он пока не имеет никакого отношения.
Но я с 2018 года готовился к политике и продал свой бизнес. Все свои рестораны. Там теперь другие владельцы. Я сегодня де-факто и де-юре к этим ресторанам не имею никакого отношения,
– заявил Тищенко.
Почему его тогда связывают с этими ресторанами? По словам нардепа, из-за того, что его лицо является брендом, который связан с этими предприятиями. "Понятно же, что за 25 лет работы в ресторанном бизнесе все не подчистить", – сказал Тищенко.
Скандал с "Велюром" и вечеринка жены в локдаун
- Тищенко и ресторан "Велюр", к которому он якобы не имеет отношения, оказался в центре скандала весной 2020 года.
- Заведение принимало посетителей во время карантина. Тищенко тогда ответил, что это были личные встречи, а гости "сидели голодными".
- Следующей карантинной весной – в 2021 году Николай Тищенко устроил массовую вечеринку по случаю Дня рождения жены.
- В то время в Киеве действовал строгий карантин, ведь область была в красной зоне. Поэтому рестораны не работали, а само празднование нардеп с женой перенесли в отель.
- По словам Тищенко, он не нарушил карантин, ведь празднование "состоялось именно в гостиничном номере, а не ресторане отеля".