Зробив він це, готуючись до політичної діяльності. Принаймні сам Микола Тищенко стверджує це в інтерв'ю.
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Обличчя Тищенка є брендом
Микола Тищенко стверджує: скандал із рестораном "Велюр", який працював у каратин у 2020 році, – надутий опонентами. За його словами, до ресторанів він наразі не має жодного відношення.
Але я з 2018 року готувався до політики і продав свій бізнес. Всі свої ресторани. Там тепер інші власники. Я сьогодні де-факто і де-юре до цих ресторанах не маю ніякого відношення,
– заявив Тищенко.
Чому його тоді пов'язують із цими ресторанами? За словами нардепа, через те, що його обличчя є брендом, який пов'язаний із цими підприємствами. "Зрозуміло ж, що за 25 років роботи в ресторанному бізнесі все не підчистити", – сказав Тищенко.
Скандал з "Велюром" і вечірка дружини у локдаун
- Тищенко і ресторан "Велюр", до якого він начебто не має відношення, опинився у центрі скандалу навесні 2020 року.
- Заклад приймав відвідувачів під час карантину. Тищенко тоді відповів, що це були особисті зустрічі, а гості "сиділи голодними".
- Наступної карантинної весни – у 2021 році Микола Тищенко влаштував масову вечірку з нагоди дня народження дружини.
- На той час у Києві діяв суворий карантин, адже область була у червоній зоні. Відтак ресторани не працювали, а саме святкування нардеп із дружиною перенесли у готель.
- За словами Тищенка, він не порушив карантин, адже святкування "відбулося саме у готельному номері, а не ресторані готелю".