Зробив він це, готуючись до політичної діяльності. Принаймні сам Микола Тищенко стверджує це в інтерв'ю.

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Обличчя Тищенка є брендом

Микола Тищенко стверджує: скандал із рестораном "Велюр", який працював у каратин у 2020 році, – надутий опонентами. За його словами, до ресторанів він наразі не має жодного відношення.

Але я з 2018 року готувався до політики і продав свій бізнес. Всі свої ресторани. Там тепер інші власники. Я сьогодні де-факто і де-юре до цих ресторанах не маю ніякого відношення,

– заявив Тищенко.

Чому його тоді пов'язують із цими ресторанами? За словами нардепа, через те, що його обличчя є брендом, який пов'язаний із цими підприємствами. "Зрозуміло ж, що за 25 років роботи в ресторанному бізнесі все не підчистити", – сказав Тищенко.

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