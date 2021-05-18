Народный депутат Николай Тищенко рассказал, что дружит с главой Офиса Президента Андреем Ермаком уже больше 30 лет. Однако нардеп утверждает, что в карьере друг ему не помогал.

Тищенко утверждает, что несмотря на дружбу с Ермаком, видится с ним редко. Карьерой, говорит нардеп, никому не обязан.

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Я никому не обязан карьерой. Но с Андреем Борисовичем мы действительно дружим больше тридцати лет, и он крестил моего сына. Хотя видимся очень редко,

– сказал Тищенко.

Тищенко верит в "эффект бумеранга"

Нардеп признался, что относится ко всем слухам о себе с юмором, но верит, что каждый получит то, что заслуживает.

"Я ко всему плохому, что происходит в политике вокруг меня, отношусь с юмором. Но никто в этой жизни карму не отменял. Бумеранг будет однозначно, подчеркнул Тищенко.

Что Ермак говорил о Тищенко

Перед местными выборами Ермак опроверг собственный интерес в выборах мэра Киева и отметил, что он не имеет никакого отношения к выдвижению на эту должность своего кума Тищенко.

Также Ермак прокомментировал скандальную вечеринку Тищенко во время локдауна. Глава ОП сказал, что "Николай поступил неправильно, но оценку должна давать фракция, в которой он находится".

Обратите внимание! Тищенко устроил праздник ко дню рождения жены Аллы Барановской в ​​столичном отеле. В это время в Киеве действовали строгие карантинные ограничения красной зоны. Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения карантина.