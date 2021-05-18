Крестил моего сына, – Тищенко об отношениях с Ермаком
Народный депутат Николай Тищенко рассказал, что дружит с главой Офиса Президента Андреем Ермаком уже больше 30 лет. Однако нардеп утверждает, что в карьере друг ему не помогал.
Источник:"Сегодня"
Тищенко утверждает, что несмотря на дружбу с Ермаком, видится с ним редко. Карьерой, говорит нардеп, никому не обязан.
Читайте также Тищенко рассказал, что сказал ему Зеленский после скандальной вечеринки
Я никому не обязан карьерой. Но с Андреем Борисовичем мы действительно дружим больше тридцати лет, и он крестил моего сына. Хотя видимся очень редко,
– сказал Тищенко.
Тищенко верит в "эффект бумеранга"
Нардеп признался, что относится ко всем слухам о себе с юмором, но верит, что каждый получит то, что заслуживает.
"Я ко всему плохому, что происходит в политике вокруг меня, отношусь с юмором. Но никто в этой жизни карму не отменял. Бумеранг будет однозначно, подчеркнул Тищенко.
Что Ермак говорил о Тищенко
- Перед местными выборами Ермак опроверг собственный интерес в выборах мэра Киева и отметил, что он не имеет никакого отношения к выдвижению на эту должность своего кума Тищенко.
- Также Ермак прокомментировал скандальную вечеринку Тищенко во время локдауна. Глава ОП сказал, что "Николай поступил неправильно, но оценку должна давать фракция, в которой он находится".
Поделиться новостью