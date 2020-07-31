Министерство здравоохранения разделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Что предусматривают зоны и какие области вернутся к более жестким ограничениям – читайте далее.

Регионы попали в различные зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в Минздраве во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Как Украину поделили на разные зоны

В красную зону записали: Луцк и Тернополь, а также кицманский район Черновицкой области.

В оранжевую зону зачислили: Ивано-Франковск, Львов и Бережаны на Тернопольщине.

А также:

Луцкий и Любешовский районы Волынской области,

Тисьменицкий район Ивано-Франковской области,

Николаевский, Перемышльский и Пустомытовсткий районы Львовской области,

Бучачский район Тернопольской области.

К желтой зоне относятся: Винница, Могилев-Подольский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Малин, Новоград-Волынский, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп и Яречме.

А также:

Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицький районы Винницкой области,

Гороховский, Кверцовский, Локачинский, Маневичский и Турийский районы Волынской области,

Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области,

Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области,

Богородчанский, Городенівський, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области,

Жолковский, Яворивский и Каменно-бугский районы Львовской области,

Бережанский, Гусятинский, Козовский, Лановецкий и Чортковский районы Тернопольской области,

Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

В зеленую зону попали: вся остальная территория Украины, в том числе и Киев.



Минздрав поделил Украину на зоны / Инфографика LB.ua

Актуально Правительство продлило карантин до 31 августа: теперь регионы будут разделять на четыре зоны

Что предусматривают 4 зоны: главное

Зеленая зона

в общественных зданиях или транспорте люди должны находиться в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры с заполненностью на 50%;

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона

Запрещается посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди. Исключением являются те, кто предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона

К запрету с "желтой зоны" добавляются еще такие ограничения:

деятельность средств размещения;

деятельность развлекательных заведений;

плановые госпитализации в больнице;

спортзалы, фитнес-залы и учреждения культуры также закрыты;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничения массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек.

Красная зона

Запрещается:

работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Как будут распределять регионы

Регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из таких признаков:

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 тысяч населения суммарно за последние семь дней.



Карантин в Украине продолжили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава



МОЗ поділило Україну на зони / Інфографіка LB.ua