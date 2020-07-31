Минздрав поделил Украину на зоны: что они предусматривают
Министерство здравоохранения разделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Что предусматривают зоны и какие области вернутся к более жестким ограничениям – читайте далее.
Регионы попали в различные зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в Минздраве во время брифинга, сообщает 24 канал.
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Как Украину поделили на разные зоны
В красную зону записали: Луцк и Тернополь, а также кицманский район Черновицкой области.
В оранжевую зону зачислили: Ивано-Франковск, Львов и Бережаны на Тернопольщине.
А также:
- Луцкий и Любешовский районы Волынской области,
- Тисьменицкий район Ивано-Франковской области,
- Николаевский, Перемышльский и Пустомытовсткий районы Львовской области,
- Бучачский район Тернопольской области.
К желтой зоне относятся: Винница, Могилев-Подольский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Малин, Новоград-Волынский, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп и Яречме.
А также:
- Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицький районы Винницкой области,
- Гороховский, Кверцовский, Локачинский, Маневичский и Турийский районы Волынской области,
- Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области,
- Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области,
- Богородчанский, Городенівський, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области,
- Жолковский, Яворивский и Каменно-бугский районы Львовской области,
- Бережанский, Гусятинский, Козовский, Лановецкий и Чортковский районы Тернопольской области,
- Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
В зеленую зону попали: вся остальная территория Украины, в том числе и Киев.
Минздрав поделил Украину на зоны / Инфографика LB.ua
Актуально Правительство продлило карантин до 31 августа: теперь регионы будут разделять на четыре зоны
Что предусматривают 4 зоны: главное
Зеленая зона
- в общественных зданиях или транспорте люди должны находиться в масках или респираторах;
- проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;
- кинотеатры с заполненностью на 50%;
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
Желтая зона
Запрещается посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди. Исключением являются те, кто предоставляют услуги кризисно.
Оранжевая зона
К запрету с "желтой зоны" добавляются еще такие ограничения:
- деятельность средств размещения;
- деятельность развлекательных заведений;
- плановые госпитализации в больнице;
- спортзалы, фитнес-залы и учреждения культуры также закрыты;
- прием новых смен в детские лагеря;
- ограничения массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек.
Красная зона
Запрещается:
- работа общественного транспорта;
- посещение учебных заведений;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Как будут распределять регионы
Регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из таких признаков:
- Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;
- Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней;
- Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;
- Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.
- Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 тысяч населения суммарно за последние семь дней.
Карантин в Украине продолжили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава