МОЗ поділило Україну на зони: що вони передбачають
Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Що передбачають зони та які області повернуться до жорсткіших обмежень – читайте далі.
Регіони потрапили до різних зон у залежності від епідеміологічної ситуації. Про це повідомили у МОЗ під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
Важливо Які області України наразі не готові послабити карантин: список
Як Україну поділили на різні зони
До червоної зони записали: Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманский район Чернівецької області.
До помаранчевої зони зарахували: Івано-Франківськ, Львів та Бережани на Тернопільщині. А також:
- Луцький та Любешівський райони Волинської області,
- Тисьменицький район Івано-Франківської області,
- Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівсткий райони Львівської області,
- Бучацький район Тернопільської області.
До жовтої зони належать: Вінниця, Могилів-Подільській, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп та Яречме. А також:
- Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області,
- Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області,
- Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області,
- Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області,
- Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області,
- Жовківський, Яворівський та Кам'яно-бузький райони Львівської області,
- Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області,
- Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.
До зеленої зони потрапила: уся інша територія України, зокрема і Київ.
Актуально Уряд продовжив карантин до 31 серпня: тепер регіони поділятимуть на чотири зони
Що передбачають 4 зони: головне
Зелена зона
- у громадських будівлях чи транспорті люди повинні перебувати у масках чи респіраторах;
- проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;
- кінотеатри із заповненістю на 50%;
- перевезення пасажирів лише у межах сидячих місць.
Жовта зона
Забороняється відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку. Виключенням є ті, хто надають послуги кризово.
Помаранчева зона
До заборони із "жовтої зони" додаються ще такі обмеження:
- діяльність закладів розміщення;
- діяльність розважальних закладів;
- планові госпіталізації в лікарні;
- спортзали, фітнес-зали та заклади культури також зачинені;
- прийом нових змін у дитячі табори;
- обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей.
Червона зона
Забороняється:
- робота громадського транспорту;
- відвідування закладів освіти;
- діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.
Як розподілятимуть регіони
Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак:
- Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%;
- Середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів;
- Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%;
- Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%.
- Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації більше за 8 випадків на 100 тисяч населення сумарно за останні сім днів.
Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ