Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Що передбачають зони та які області повернуться до жорсткіших обмежень – читайте далі.

Регіони потрапили до різних зон у залежності від епідеміологічної ситуації. Про це повідомили у МОЗ під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

Важливо Які області України наразі не готові послабити карантин: список

Як Україну поділили на різні зони

До червоної зони записали: Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманский район Чернівецької області.

До помаранчевої зони зарахували: Івано-Франківськ, Львів та Бережани на Тернопільщині. А також:

Луцький та Любешівський райони Волинської області,

Тисьменицький район Івано-Франківської області,

Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівсткий райони Львівської області,

Бучацький район Тернопільської області.

До жовтої зони належать: Вінниця, Могилів-Подільській, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп та Яречме. А також:

Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області,

Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області,

Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області,

Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області,

Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області,

Жовківський, Яворівський та Кам'яно-бузький райони Львівської області,

Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області,

Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

До зеленої зони потрапила: уся інша територія України, зокрема і Київ.

Актуально Уряд продовжив карантин до 31 серпня: тепер регіони поділятимуть на чотири зони

Що передбачають 4 зони: головне

Зелена зона

у громадських будівлях чи транспорті люди повинні перебувати у масках чи респіраторах;

проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;

кінотеатри із заповненістю на 50%;

перевезення пасажирів лише у межах сидячих місць.

Жовта зона

Забороняється відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку. Виключенням є ті, хто надають послуги кризово.

Помаранчева зона

До заборони із "жовтої зони" додаються ще такі обмеження:

діяльність закладів розміщення;

діяльність розважальних закладів;

планові госпіталізації в лікарні;

спортзали, фітнес-зали та заклади культури також зачинені;

прийом нових змін у дитячі табори;

обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей.

Червона зона

Забороняється:

робота громадського транспорту;

відвідування закладів освіти;

діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Як розподілятимуть регіони

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак:

Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%; Середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів; Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%; Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації більше за 8 випадків на 100 тисяч населення сумарно за останні сім днів.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ