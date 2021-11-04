Відповідне рішення ухвалили на засіданні 3 листопада. Усі працівники та відвідувачі музеїв повинні бути вакцинованими або мати негативний ПЛР-тест.

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У Львові дозволили індивідуальне відвідування музеїв

Міська комісія з питань ТЕБ та НС вирішила дозволити індивідуальні відвідування музеїв та галерей. Однак екскурсії проводити досі заборонено. Усі відвідувачі та працівники повинні мати один із наступних документів:

сертифікат про вакцинацію двома дозами;

негативний ПЛР-тест або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SPARS-CoV-2, проведені не пізніше як за 72 години;

документ від лікаря про наявність протипоказань або про перенесення хвороби, дійсний 180 днів з дня виявлення коронавірусу.

Приймати відвідувачів музеї та галереї можуть в розрахунку 1 людина на 10 квадратних метрів або не більше 50% заповненості площі приміщення.

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Львів – у червоній зоні: що заборонено

З 30 жовтня Львів перейшов у червону карантинну зону. У місті припинили роботу всі заклади культури.

Також не можна проводити будь-які масові заходи , за винятком футбольних матчів. Однак на трибунах не повинно бути глядачів, а всім учасникам слід мати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест.

, за винятком футбольних матчів. Однак на трибунах не повинно бути глядачів, а всім учасникам слід мати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. У спортивних залах та басейнах можна проводити лише одиничні тренування і лише за наявності вакцинації або негативного тесту.

можна проводити лише одиничні тренування і лише за наявності вакцинації або негативного тесту. З 1 листопада всі школи Львова на 2 тижні перейшли на дистанційне навчання. Своєю чергою, дитсадки продовжили працювати.

на 2 тижні перейшли на дистанційне навчання. Своєю чергою, дитсадки продовжили працювати. У громадському транспорті слід обов'язково перебувати в масці. Усі водії повинні бути вакцинованими. Заповненість салону – 50% від загальної місткос ті.

50% від загальної місткос Проїзд для пільговиків обмежили . Вони зможуть їздити безкоштовно лише з 11:00 до 16:00. Проте на учасників бойових дій ці обмеження не діють. Сертифікатів про вакцинацію у пасажирів не вимагають.

. Вони зможуть їздити безкоштовно лише з 11:00 до 16:00. Проте на учасників бойових дій ці обмеження не діють. Сертифікатів про вакцинацію у пасажирів не вимагають. Ресторани, салони краси, непродовольчі ринки та магазини продовжують працювати. Усі працівники та відвідувачі повинні мати свіжий негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.



Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу