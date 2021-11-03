У стаціонарах медзакладів Львівщини наразі перебувають понад 3 тисячі хворих на коронавірус. Понад 200 людей рятують у реанімації.

Актуально Ситуація критична, – керівник 8 лікарні Львова про ріст кількості госпіталізованих з COVID-19

Коронавірус виявили у понад тисячі людей

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 185,46 тисячі жителів Львівщини. 4643 людини померли від ускладнень хвороби, а понад 148,76 тисячі – одужали.

Аналіз на ПЛР-дослідження 2 листопада вперше набрали у 3975 людей. 41 пацієнт з коронавірусом помер. Загалом за день провели 4996 досліджень на коронавірус. 1178 з них виявились позитивними.

У Дрогобицькому районі виявили 31 нового хворого;

у Золочівському районі – 86;

у Львівському районі – 701 (у Львові – 403);

у Стрийському районі – 143;

у Яворівському районі – 77;

у Червоноградському районі – 92;

у Самбірському районі – 48.



Головні правила профілактики COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Важливо У Львові вже можна записувати дітей від 12 років на вакцинацію

У 5 лікарнях вже немає ліжок для хворих на COVID-19

З діагнозом COVID-19 2 листопада госпіталізували 309 жителів Львівщини. Своєю чергою, на самоізоляцію скерували 3666 людей. В реанімації перебувають 207 хворих, з них на апаратах ШВЛ – 65.

Загалом в області пацієнтів з коронавірусом приймають 24 лікарні. В 5 з них вже немає вільних ліжок. Мовиться про Львівську обласну інфекційну лікарню, Рудківську, Перемишлянську, Кам'янка-Бузьку та Бузьку районні лікарні.

У стаціонарах лікуються 3262 пацієнти. З них лише 269 є вакцинованими (двома дозами – 144). Заповненість ліжкової мережі становить 66,56%. Зокрема, у міських та обласних лікарнях з коронавірусом перебувають (у дужках вказана кількість ліжок для хворих на COVID-19):

у лікарні швидкої допомоги Львова (830) – 487;

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 352;

у Центрі легеневого здоров'я (370) – 258;

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 240;

у 8 міській клінічній лікарні Львова (350) – 226;

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 189;

у Стрийській міській лікарні (190) – 160;

у 1 міській клінічній лікарні Львова (200) – 150;

у Стебницькій міській лікарні (150) – 144;

у Сокальській центральній районній лікарні(326) – 132;

у Кам'янка-Бузькій центральній районній лікарні(120) – 120;

у Рудківській лікарні (100) – 104;

у 5-й міській клінічній лікарні Львова (175) – 102;

у Жидачівській центральній районній лікарні(100) – 91;

у Жовківській центральній районній лікарні(100) – 85;

у Перемишлянській центральній районній лікарні(80) – 82;

у Буській центральній районній лікарні(80) – 80;

у Пустомитівській центральній районній лікарні(80) – 71;

у Золочівській центральній районній лікарні(80) – 60;

у Самбірській центральній районній лікарні(50) – 48;

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" (120) – 41;

у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 35;

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 5;

у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу