В стационарах медучреждений Львовской области сейчас находятся более 3 тысяч больных коронавирусом. Более 200 человек спасают в реанимации.

Актуально Ситуация критическая, – главврач 8 больницы Львова о количестве госпитализированных с COVID-19

Коронавирус обнаружили у более тысячи человек

С начала пандемии коронавирус обнаружили у более 185,46 тысячи жителей Львовской области. 4643 человека умерли от осложнений болезни, а более 148,76 тысячи – выздоровели.

Анализ на ПЦР-исследования 2 ноября впервые набрали у 3975 человек. 41 пациент с коронавирусом умер. Всего за день провели 4996 исследований на коронавирус. 1178 из них оказались положительными.

В Дрогобычском районе обнаружили 31 нового больного;

в Золочевском районе – 86;

во Львовском районе – 701 (во Львове – 403);

в Стрыйском районе – 143;

в Яворовском районе – 77;

в Червоноградском районе – 92;

в Самборском районе – 48.

Главные правила профилактики COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Важно Во Львове уже можно записывать детей от 12 лет на вакцинацию

В 5 больницах уже нет коек для больных COVID-19

С диагнозом COVID-19 2 ноября госпитализировали 309 жителей Львовской области. В свою очередь, на самоизоляцию направили 3666 человек. В реанимации находятся 207 больных, из них на аппаратах ИВЛ – 65.

Всего в области пациентов с коронавирусом принимают 24 больницы. В 5 из них уже нет свободных кроватей. Речь идет о Львовской областной инфекционной больнице, Рудковской, Перемышлянской, Каменка-Бугской и Бугской районных больницах.

В стационарах лечатся 3262 пациента. Из них только 269 являются вакцинированными (двумя дозами – 144). Заполненность коечной сети составляет 66,56%. В частности, в городских и областных больницах с коронавирусом находятся (в скобках указано количество коек для больных COVID-19):

в больнице скорой помощи Львова (830) – 487;

во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных (700) – 352;

в Центре легочного здоровья (370) – 258;

во Львовской областной инфекционной больнице (230) – 240;

в 8 городской клинической больнице Львова (350) - 226;

в Новояворовской РБ №1 имени Юрия Липы (200) – 189;

в Стрыйской городской больнице (190) – 160;

в 1 городской клинической больнице Львова (200) – 150;

в Стебницкой городской больнице (150) – 144;

в Сокальской центральной районной больнице (326) – 132;

в Каменка-Бугской центральной районной больнице (120) – 120;

в Рудковской больнице (100) – 104;

в 5-й городской клинической больнице Львова (175) – 102;

в Жидачевской центральной районной больнице (100) – 91;

в Жовковской центральной районной больнице (100) – 85;

в Перемышлянской центральной районной больнице (80) – 82;

в Буской центральной районной больнице (80) – 80;

в Пустомытовской центральной районной больнице (80) – 71;

в Золочевской центральной районной больнице (80) – 60;

в Самборской центральной районной больнице (50) – 48;

во Львовской областной детской клинической больнице "ОХМАТДЕТ" (120) – 41;

во Львовской областной клинической больнице (120) – 35;

во Львовском областном клиническом перинатальном центре (50) – 5;

в Больнице на железнодорожном транспорте (100) – 0



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала