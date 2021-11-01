По словам главного врача медучреждения Василия Трунквальтера, среди всех госпитализированных лишь 9% вакцинированных. 13 больных сейчас находятся в реанимации.

К теме Записи хуже фильма ужасов, – волонтер о ситуации в COVID-больницах Одессы

Ситуация с коронавирусом – критическая

Трунквальтер отметил, что по состоянию на 1 ноября в 8 городской клинической больнице Львова лечат 240 больных с COVID-19. Примерно 9% из них – вакцинированы. 13 пациентов находятся в реанимации, подключены к аппаратам ИВЛ. Медик заметил, что все они – в критическом состоянии.

Смертность среди них очень высокая, только за последние сутки у нас умерли 4 человека. Возрастная градация – 50 лет и более. Обычно это пациенты, имеющие сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет или онкология,

– добавил врач.

По словам Трунквальтера, в медучреждении есть 305 кислородных точек и 95 кислородных концентраторов. Ежедневно больница получает 3,5-4 тонны кислорода, поэтому пациентам его хватает.

Однако, несмотря на это, динамика является достаточно негативной. В ближайшее время в медучреждении может не остаться свободных мест для больных коронавирусом, ведь это – ургентная больница неотложных состояний, которая принимает еще 160 пациентов с травмами и другими заболеваниями.

"Ситуация достаточно критическая, ведь количество пациентов, которые поступают за сутки, превышает количество пролеченных случаев COVID-19 или выписанных пациентов на амбулаторное лечение", – отметил Трунквальтер.

Смотрите видео, о ситуации с больными COVID-19 в 8 МКЛ:

Заметьте На Львовщине – новый рекорд по вакцинации против COVID-19: количество желающих прививаться поражает

Медик призвал не заниматься самолечением

Трунквальтер призвал львовян не заниматься самолечением. При первых признаках простуды или ОРВИ необходимо обратиться к семейному врачу, который назначит нужное лекарство.

"Не лечитесь с помощью гугла, соседей, советчиков или еще кого-то, обращайтесь к своему семейному врачу. Потому что те препараты, которые вы неконтролируемо принимаете на догоспитальном этапе, очень тяжело отражаются на вашем общем состоянии", – добавил врач.

По его словам, когда больные неконтролируемо принимают мощные антибиотики, то в стационаре медики уже не имеют выбора, чем их лечить. Также Трунквальтер рассказал о новых осложнениях коронавируса – тромбозах. Они не являются единичными случаями – в октябре только за одну неделю хирурги 8 больницы трижды ампутировали ноги пациентам, чтобы спасти их жизни. Врач добавил, что вместе с тромбозами у больных начали случаться инфаркты и инсульты.

Обратите внимание! По информации Львовского горсовета, в медучреждениях города сейчас лечатся 939 больных коронавирусом. 67 из них находятся в реанимации, 61 пациент подключен к аппаратам ИВЛ. В больницы 31 октября попали 55 человек, а выписали только девятерых. 15 пациентов умерли от осложнений COVID-19.