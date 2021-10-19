В стационарах львовских больниц по состоянию на 19 октября находится 801 пациент. У 762 людей подтвердили коронавирус, 57 – находятся в реанимации, а 28 – подключены к аппаратам ИВЛ.

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Трем пациентам ампутировали конечности из-за тромбоза

Львовские врачи рассказали, что симптомы коронавируса стали более агрессивными. Среди них есть и тромбоз. За неделю хирурги 8 городской клинической больницы были вынуждены провести 3 ампутации, чтобы спасти жизни пациентов.

Все они (пациенты – 24 канал) попали в наше COVID-отделение из-за тяжелого течения болезни. Впоследствии добавились симптомы тромбоза,

– добавили в больнице.

С начала пандемии коронавируса в медучреждении зафиксировали такие осложнения у 15 пациентов.



Врачи ампутировали конечности 3 больным коронавирусом / Фото 8-й ГКБ Львова

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В группе риска – пациенты с избыточным весом и курильщики

По словам врачей, в зоне риска находятся те, которые болеют диабетом, атеросклерозом, а также пациенты с избыточным весом и курильщики.

"Почему так происходит? COVID-19 вызывает тромбирование мелких и больших сосудов в разных участках тела. Чаще всего страдают легкие, ведь вирус вызывает агрегацию мелких клеток крови, которые приводят к микротромбированию", – рассказали медики.

В больнице добавили, что были и такие случаи, когда пациент чувствовал себя хорошо, однако клиническая картина на КТ свидетельствовала о масштабном поражении легких. Также были случаи наоборот – больному было трудно дышать, а на КТ изменений видно не было.

"После легких чаще всего тромбы образуются в кишечнике и нижних конечностях. Коварство и в том, что тромбоз как осложнение случается не только в разгар болезни, но после полного выздоровления", – отметили в медучреждении.

Поэтому, по словам врачей, важно, чтобы пациент после выписки из больницы был на постоянном контроле у ​​семейного терапевта.



​Причиной ампутации был тромбоз / Фото 8-й ГКБ Львова



В зоне риска – больные диабетом, курильщики и люди с избыточным весом / Фото 8-й ГКБ Львова