В свою очередь, в Украине на прошлой неделе вакцинировали более 1,7 миллиона человек. Этот показатель привитых выше, чем за весь июнь.

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На Львовщине установили новый рекорд по вакцинации

Всего на Львовщине прививки против коронавируса получили более 1,1 миллиона человек.

В течение прошлой недели прививки получили более 120 тысяч человек. Сейчас это самый большой показатель вакцинации на Львовщине. Всего сделано 1 113 103 прививок от COVID-19,

– говорится в сообщении ЛОГА.

В частности 31 октября вакцинировались 8900 человек. Из них 6739 получили первую дозу препарата, а 2161 – вторую.

Во Львове привились 5859 человек;

во Львовском районе – 223;

в Яворовском районе – 128;

в Червоноградском районе – 764;

в Стрыйском районе – 509;

в Самборском районе – 450;

в Золочевском районе – 254;

в Дрогобычском районе – 631;

в других областных и частных учреждениях здравоохранения во Львове – 82.

В области 31 октября работали 19 центров вакцинации и 183 пункта прививки. Всего на Львовщине провели более 447 тысяч прививок второй дозой.

Вакциной Covieshield привились 38 403 человека;

Astra Zeneca – 144 471;

Coronavac – 287 914;

Pfizer – 491 982;

Moderna – 150 423.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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График работы центров вакцинации

Для получения прививки против коронавируса в центре вакцинации необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Записаться можно в приложении Helsi. Кроме этого, желающие могут просто приходить в центр вакцинации и занимать живую очередь. Также вакцинацию проводят в пунктах прививок, однако для этого следует предварительно обратиться к семейному врачу.

По информации Львовского областного информационно – аналитического центра медицинской статистики, на Львовщине 1 – 7 ноября во Львове будут работать такие центры вакцинации:

ТРЦ "Форум Львов", улица Под Дубом, 7Б. С 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

ЛКП "Культурно-образовательный центр Довженко", проспект Красной Калины, 81. С 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

ТРК "Victoria Gardens", улица Кульпарковская, 226а (второй этаж). С 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), с 15:00 до 18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

ТЦ "Эпицентр", улица Богдана Хмельницкого, 188a. С 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty), с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty);

ТЦ "Эпицентр", улица Городоцкая, 302. С 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty), с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty);

Оптовый рынок сельскохозяйственной продукции "Нижний Шувар", улица Хуторовка, 4б, 3 этаж. 5 ноября с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty).

ТРЦ "King Cross Leopolis", село Сокольники, улица Стрыйская, 30. С 13:00 до 18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac);

Центральный железнодорожный вокзал, площадь Дворцовая, 1, помещение медпункта. С 10:00 до 14:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

Дом Главной почты, улица Словацкого, 1. С 15:00 до 19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

ТЦ "Сундук", улица Городоцкая, 179. С 10:00 до 14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

Кинотеатр Multiplex Spartak в СТРЦ SPARTAK, улица Гетмана Мазепы, 1-Б. С 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

Главный корпус Львовского национального университета имени Ивана Франко, улица Университетская, 1. С 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

ТВК "Південний", ТЦ "Европа", улица Щирецкая 36. С 10:00 до 14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

Дворец культуры железнодорожников "Рокс", улица Федьковича, 54. 2 – 7 ноября с 10:00 до 14:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / источник: Минздрав / инфографика 24 канала