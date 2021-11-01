Своєю чергою, в Україні минулого тижня вакцинували понад 1,7 мільйона людей. Цей показник щеплених є вищим, ніж за увесь червень.

До теми За минулий тиждень вакцинували більше українців, ніж за весь червень

На Львівщині встановили новий рекорд з вакцинації

Загалом на Львівщині щеплення проти коронавірусу отримали понад 1,1 мільйона людей.

Протягом минулого тижня щеплення отримали понад 120 тисяч осіб. Наразі це найбільший показник вакцинації на Львівщині. Всього зроблено 1 113 103 щеплень від COVID-19,

– мовиться у повідомленні ЛОДА.

Зокрема 31 жовтня вакцинувалися 8900 людей. З них 6739 отримали першу дозу препарату, а 2161 – другу.

У Львові щепились 5859 людей;

у Львівському районі – 223;

у Яворівському районі – 128;

у Червоноградському районі – 764;

у Стрийському районі – 509;

у Самбірському районі – 450;

у Золочівському районі – 254;

у Дрогобицькому районі – 631;

в інших обласних та приватних закладах охорони здоров'я у Львові – 82.

В області 31 жовтня працювали 19 центрів вакцинації та 183 пункти щеплення. Загалом на Львівщині провели понад 447 тисяч щеплень другою дозою.

Вакциною Covieshield щепилися 38 403 людини;

Astra Zeneca – 144 471;

Coronavac – 287 914;

Pfizer – 491 982;

Moderna – 150 423.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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Графік роботи центрів вакцинації

Щоб отримання щеплення проти коронавірусу у центрі вакцинації необхідно мати документ, який посвідчує особу. Записатися можна у додатку Helsi. Окрім цього, охочі можуть просто приходити у центр вакцинації та займати живу чергу. Також вакцинацію проводять у пунктах щеплень, однак для цього слід попередньо звернутися до сімейного лікаря.

За інформацією Львівського обласного інформаційно – аналітичного центру медичної статистики, на Львівщині 1 – 7 листопада у Львові працюватимуть такі центри вакцинації:

ТРЦ "Форум Львів", вулиця Під Дубом, 7Б. З 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

ЛКП "Культурно-освітній центр Довженка", проспект Червоної Калини, 81. З 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

ТРК "Victoria Gardens", вулиця Кульпарківська, 226а (другий поверх). З 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), з 15:00 до 18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

ТЦ "Епіцентр", вулиця Богдана Хмельницького, 188a. З 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty), з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty);

ТЦ "Епіцентр", вулиця Городоцька, 302. З 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty), з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty);

Гуртовий ринок сільськогосподарської продукції "Нижній Шувар", вулиця Хуторівка, 4б, 3 поверх. 5 листопада з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty).

ТРЦ "King Cross Leopolis", село Сокільники, вулиця Стрийська, 30. З 13:00 до 18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac);

Центральний залізничний вокзал, площа Двірцева, 1, приміщення медпункту. З 10:00 до 14:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

Будинок Головної пошти, вулиця Словацького, 1. З 15:00до 19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

ТЦ "Скриня", вулиця Городоцька, 179. З 10:00 до 14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

Кінотеатр Multiplex Spartak в СТРЦ SPARTAK, вулиця Гетьмана Мазепи, 1-Б. З 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

Головний корпус Львівського національного університету імені Івана Франка, вулиця Університетська, 1. З 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

ТВК "Південний", ТЦ "Європа", вулиця Щирецька, 36. З 10:00 до 14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

Палац культури залізничників "Рокс", вулиця Федьковича, 54. 2 – 7 листопада з 10:00 до 14:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу