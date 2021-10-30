Дехто стояв за дозою ліків, бо нарешті наважився імунізуватись. Однак більшість – через нові обмеження, які почали запроваджувати у компаніях, на підприємствах та в закладах харчування.

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Проте наразі у точках вакцинації охочих зробити заштрик трохи менше, зауважили журналісти. Однак наплив ще є. Комусь може пощастити – вакцинуватись вийде без черги, а комусь доведеться почекати й кілька годин.

Що впливає на черги на вакцинацію

Водночас є навіть найбільш зручний час для того, щоб не потрапити у чергу. Після майже тижневого періоду ажіотажу у львівських центрах масової вакцинації настало відносне затишшя.

Щепляться люди за 10 – 15 хвилин без тривалого очікування у черзі. Однак попередньо записатись все ж важкувато.

Люди говорять, що записи – на тиждень наперед, але також є ті, які приходять в живу чергу,

– розповіла координаторка від 6-ї міської поліклініки Уляна.

Якщо це вихідні – то черга зранку. Проте в неділю, через відвідування церкви місцевими, черги на вакцинацію можуть утворитись навпаки – після обіду. Водночас протягом минулого тижня на кількість охочих щепитись не впливали навіть вихідні.

У центрах вакцинації буде багатолюдно

Хоч багато хто вакцинується через необхідність сертифіката на роботі, також є охочі, які лише тепер зважились на профілактичні уколи. Деякі львів'яни розповіли, що довго наважувалися й переконалися, що найефективніше вакцинуватися саме у відповідний період.

Медики прогнозують, що наразі у центрах вакцинації буде ще багатолюдно – адже зобов'язали усі громадські місця мати документи про щеплення.

Як не потрапити у чергу на вакцинацію: дивіться відео

Водночас в одній із міських поліклінік у спальному районі міста людей більше. Очікувати доводиться довше. Вакцинацію медики проводять у дві зміни – до 20:00.

Ми почали збільшувати вакцинувати удвічі. Минулого тижня до 20:00 працювало два пункти – було 400 – 450 щеплень на добу,

– розповіла Світлана Степко, виконувачка обов'язки заступника головного лікаря 5-ї міської поліклініки.

У поліклініці можна побачити більше людей старшого віку, натомість у пунктах щеплень у торговому центрі ситуація інакша. Водночас деякі львів'яни погодилися на профілактичний укол лише тому, що треба їхати за кордон, куди без вакцинації не пускають.

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У когось рішення щепитися спонтанне, а в когось виважене. Дехто це робить лише через нові обмеження. Водночас поки кращого способу захиститися й уникнути важких наслідків коронавірусу людство не винайшло.