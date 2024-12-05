Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та мера міста Андрія Садового. Важливо, що на міську ялинку з бюджету не виділяють жодних коштів.

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Як відкривали головну ялинку Львова

Так, відкриття головної ялинки Львова відбулось на центральній площі о 18:00 5 грудня, напередодні Дня святого Миколая. Святкове дерево прикрасили ілюмінацією, а на верхівку одягнули протитанковий "їжак".

Ялинку місто отримало у дарунок від подружжя Ярослава та Ганни Підвірних зі села Бірки Яворівського району Львівської області. Родина Підвірних була присутньою під час церемонії засвічування дерева. Також на відкритті був і Герой України Юрій Жуковець із дітьми.

Як виглядає цьогорічна ялинка у Львові: дивіться відео

Висота цьогорічного святкового дерева сягнула близько 16 метрів, а його вік складає приблизно 20 років.

Церемонія відкриття ялинки наживо: дивіться відео