Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та мера міста Андрія Садового. Важливо, що на міську ялинку з бюджету не виділяють жодних коштів.
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Як відкривали головну ялинку Львова
Так, відкриття головної ялинки Львова відбулось на центральній площі о 18:00 5 грудня, напередодні Дня святого Миколая. Святкове дерево прикрасили ілюмінацією, а на верхівку одягнули протитанковий "їжак".
Ялинку місто отримало у дарунок від подружжя Ярослава та Ганни Підвірних зі села Бірки Яворівського району Львівської області. Родина Підвірних була присутньою під час церемонії засвічування дерева. Також на відкритті був і Герой України Юрій Жуковець із дітьми.
Як виглядає цьогорічна ялинка у Львові: дивіться відео
Висота цьогорічного святкового дерева сягнула близько 16 метрів, а його вік складає приблизно 20 років.
Церемонія відкриття ялинки наживо: дивіться відео
За словами подружжя, близько 20 років тому Ганна випадково знайшла поламаний саджанець на дорозі. Згодом вони разом з чоловіком та онуком вирішили посадити деревце у дворі. Спочатку ялинка була маленька і погано росла, однак поступово дерево стало надто високим і почало створювати незручності у господарстві. Сім'я довго думала просто зрізати ялинку, але врешті-решт прийняла рішення подарувати дерево Львову на різдвяні свята.