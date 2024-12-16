У Львові очікуються пориви західного вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Дивіться також Мокрий сніг, дощі та сильні пориви вітру: погода в Україні на 17 грудня

Якою буде погода на Львівщині

Внаслідок сильного вітру в місті та області оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. У Львівській міській раді закликають містян бути обережними та у разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій дзвонити на "Гарячу лінію" міста.

В області вночі температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, вдень – від 4 до 9 градусів тепла. У Львові вночі буде від 4 до 6 градусів тепла, а протягом дня – від 6 до 8 градусів тепла.

Сильний вітер на 17 грудня прогнозують і в Києві. У столиці оголошено штормове попередження з жовтим рівнем небезпеки через можливі пориви вітру зі швидкістю до 15 – 18 метрів за секунду.

У КМВА закликають жителів міста дотримуватися правил безпеки, щільно закривати вікна та двері, а також не залишати автівки під деревами, рекламними стовпами чи електричними стовпами.