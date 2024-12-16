Тому у столиці оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Мокрий сніг, дощі та сильні пориви вітру: погода в Україні на 17 грудня
Киян попередили про сильний вітер
За прогнозом синоптиків, у Києві очікуються пориви вітру 15 – 18 метрів за секунду.
У КМВА наголосили на важливості дотримуватися правил безпеки у таку погоду:
- не залишайте автівки під деревами, рекламними щитами, електричними стовпами;
- щільно закривайте вікна, двері та горища;
- приберіть з балконів та лоджій незакріплені предмети, які можуть впасти на вулицю.
"Будьте уважні та обережні! Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг", – написали там.
До слова, температура повітря у столиці вночі 16 грудня буде 1 – 3 градусів тепла, а вдень 5 – 7.
Буде хмарно та йтиме дощ.
"Попри динамічний початок тижня із поривами вітру та опадами, друга його половина очікується більш спокійною", – кажуть синоптики.