Також синоптики попереджають про можливі сильні пориви вітру майже по всій території нашої держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 17 грудня

За даними синоптиків, 17 грудня по всій Україні буде хмарно. Помірні дощі прогнозують у Карпатах, а на сході та північному сході країни може навіть випасти мокрий сніг. У південних областях місцями очікують невеликий дощ.

По всій Україні цього дня переважатиме західний вітер, швидкість якого становитиме від 7 до 12 метрів на секунду.

Водночас можливі пориви вітру в усіх регіонах України, окрім Закарпаття, зі швидкістю – 15 – 20 метрів на секунду. Через це майже по всій Україні оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Довідка! I рівень небезпечності, жовтий, синоптики оголошують по областях тоді, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.



Де оголосили I рівень небезпечності в Україні / Карта Укргідрометцентру

Щодо показників стовпчиків термометра цього дня, то очікується зниження нічної температури до 0 – +5 градусів, в той час, як денна температура коливатиметься в межах +3 – +8 градусів. У південних регіонах температура може підвищитися до +7 – +12 градусів.

У Києві та Київській області цього дня температура вдень може піднятися до +5 – +7 градусів, а вночі опуститися до +3 – +1 градуса. Загалом у столиці очікують хмарність та помірні дощі протягом усієї доби.

Погода в обласних центрах

Київ +5...+7

Ужгород +6...+8

Львів +6...+8

Івано-Франківськ +4...+6

Тернопіль +6...+8

Чернівці +6...+8

Хмельницький +5...+7

Луцьк +5...+7

Рівне +6...+8

Житомир +5...+7

Вінниця +5...+7

Одеса +9...+11

Миколаїв +8...+10

Херсон +8...+10

Сімферополь +10...+12

Кропивницький +5...+7

Черкаси +5...+7

Чернігів +3...+5

Суми +3...+5

Полтава +4...+6

Дніпро +5...+7

Запоріжжя +7...+9

Донецьк +3...+5

Луганськ +1...+3

Харків +3...+5



Прогноз погоди в Україні на 17 грудня / Карта Укргідрометцентру