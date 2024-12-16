Також синоптики попереджають про можливі сильні пориви вітру майже по всій території нашої держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 17 грудня
За даними синоптиків, 17 грудня по всій Україні буде хмарно. Помірні дощі прогнозують у Карпатах, а на сході та північному сході країни може навіть випасти мокрий сніг. У південних областях місцями очікують невеликий дощ.
По всій Україні цього дня переважатиме західний вітер, швидкість якого становитиме від 7 до 12 метрів на секунду.
Водночас можливі пориви вітру в усіх регіонах України, окрім Закарпаття, зі швидкістю – 15 – 20 метрів на секунду. Через це майже по всій Україні оголосили I рівень небезпечності, жовтий.
Довідка! I рівень небезпечності, жовтий, синоптики оголошують по областях тоді, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.
Де оголосили I рівень небезпечності в Україні / Карта Укргідрометцентру
Щодо показників стовпчиків термометра цього дня, то очікується зниження нічної температури до 0 – +5 градусів, в той час, як денна температура коливатиметься в межах +3 – +8 градусів. У південних регіонах температура може підвищитися до +7 – +12 градусів.
У Києві та Київській області цього дня температура вдень може піднятися до +5 – +7 градусів, а вночі опуститися до +3 – +1 градуса. Загалом у столиці очікують хмарність та помірні дощі протягом усієї доби.
Погода в обласних центрах
- Київ +5...+7
- Ужгород +6...+8
- Львів +6...+8
- Івано-Франківськ +4...+6
- Тернопіль +6...+8
- Чернівці +6...+8
- Хмельницький +5...+7
- Луцьк +5...+7
- Рівне +6...+8
- Житомир +5...+7
- Вінниця +5...+7
- Одеса +9...+11
- Миколаїв +8...+10
- Херсон +8...+10
- Сімферополь +10...+12
- Кропивницький +5...+7
- Черкаси +5...+7
- Чернігів +3...+5
- Суми +3...+5
- Полтава +4...+6
- Дніпро +5...+7
- Запоріжжя +7...+9
- Донецьк +3...+5
- Луганськ +1...+3
- Харків +3...+5
Прогноз погоди в Україні на 17 грудня / Карта Укргідрометцентру