Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Які області накриє небезпечний вітер
У понеділок, 16 грудня, майже всю Україну накриє штормовий вітер, через що синоптики оголосили попередження. Так, стихія омине лише Закарпатську область, на решті ж територій – будуть сильні пориви.
У Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, а також в Криму пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Через негоду в цих регіонах оголосили I рівень небезпечності, жовтий.
Водночас в інших областях вітер буде небезпечніший. Пориви сягатимуть 25 – 28 метрів за секунду. Через це синоптики оголосили II рівень небезпечності, помаранчевий. Штормовий вітер накриє:
- Київську,
- Чернігівську,
- Полтавську,
- Черкаську,
- Кіровоградську,
- Житомирську,
- Вінницьку,
- Рівненську,
- Волинську,
- Львівську,
- Івано-Франківську,
- Тернопільську,
- Хмельницьку,
- Чернівецьку області.
Штормове попередження в Україні / Карта Укргідрометцентру
Під час сильного вітру варто дотримуватися елементарних правил безпеки. По-перше, тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній з електродротами, адже пориви можуть спричинити їхнє пошкодження. По-друге, не варто залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами чи стовпами електромереж.