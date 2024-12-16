Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Які області накриє небезпечний вітер

У понеділок, 16 грудня, майже всю Україну накриє штормовий вітер, через що синоптики оголосили попередження. Так, стихія омине лише Закарпатську область, на решті ж територій – будуть сильні пориви.

У Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, а також в Криму пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Через негоду в цих регіонах оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Водночас в інших областях вітер буде небезпечніший. Пориви сягатимуть 25 – 28 метрів за секунду. Через це синоптики оголосили II рівень небезпечності, помаранчевий. Штормовий вітер накриє:

  • Київську,
  • Чернігівську,
  • Полтавську,
  • Черкаську,
  • Кіровоградську,
  • Житомирську,
  • Вінницьку,
  • Рівненську,
  • Волинську,
  • Львівську,
  • Івано-Франківську,
  • Тернопільську,
  • Хмельницьку,
  • Чернівецьку області.

Штормове попередження в Україні
Штормове попередження в Україні / Карта Укргідрометцентру

Під час сильного вітру варто дотримуватися елементарних правил безпеки. По-перше, тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній з електродротами, адже пориви можуть спричинити їхнє пошкодження. По-друге, не варто залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами чи стовпами електромереж.