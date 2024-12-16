Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какие области накроет опасный ветер

В понедельник, 16 декабря, почти всю Украину накроет штормовой ветер, из-за чего синоптики объявили предупреждение. Так, стихия обойдет лишь Закарпатскую область, на остальных же территориях – будут сильные порывы.

В Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях, а также в Крыму порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Из-за непогоды в этих регионах объявили I уровень опасности, желтый.

В то же время в других областях ветер будет опаснее. Порывы будут достигать 25 – 28 метров в секунду. Поэтому синоптики объявили II уровень опасности, оранжевый. Штормовой ветер накроет:

Киевскую,

Черниговскую,

Полтавскую,

Черкасскую,

Кировоградскую,

Житомирскую,

Винницкую,

Ровенскую,

Волынскую,

Львовскую,

Ивано-Франковскую,

Тернопольскую,

Хмельницкую,

Черновицкую области.



Штормовое предупреждение в Украине / Карта Укргидрометцентра

Во время сильного ветра стоит придерживаться элементарных правил безопасности. Во-первых, держитесь подальше от рекламных щитов и линий с электропроводами, ведь порывы могут привести к их повреждению. Во-вторых, не стоит оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами или столбами электросетей.