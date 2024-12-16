Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какие области накроет опасный ветер
В понедельник, 16 декабря, почти всю Украину накроет штормовой ветер, из-за чего синоптики объявили предупреждение. Так, стихия обойдет лишь Закарпатскую область, на остальных же территориях – будут сильные порывы.
В Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях, а также в Крыму порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Из-за непогоды в этих регионах объявили I уровень опасности, желтый.
В то же время в других областях ветер будет опаснее. Порывы будут достигать 25 – 28 метров в секунду. Поэтому синоптики объявили II уровень опасности, оранжевый. Штормовой ветер накроет:
- Киевскую,
- Черниговскую,
- Полтавскую,
- Черкасскую,
- Кировоградскую,
- Житомирскую,
- Винницкую,
- Ровенскую,
- Волынскую,
- Львовскую,
- Ивано-Франковскую,
- Тернопольскую,
- Хмельницкую,
- Черновицкую области.
Штормовое предупреждение в Украине / Карта Укргидрометцентра
Во время сильного ветра стоит придерживаться элементарных правил безопасности. Во-первых, держитесь подальше от рекламных щитов и линий с электропроводами, ведь порывы могут привести к их повреждению. Во-вторых, не стоит оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами или столбами электросетей.