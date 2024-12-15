Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Собственно, синоптики уже говорили о возможном потеплении ранее.

Смотрите также В каких областях будет идти снег в ближайшие дни

Прогноз погоды в Украине на 16 декабря

Будет облачно. Ночью ждем небольшой мокрый снег, в западных, Житомирской, Винницкой областях, днем в Украине умеренный мокрый снег и дождь; местами гололед налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской областях, днем в Украине порывы 15 – 20 метров на секунду, в большинстве западных, северных и центральных областей 25 – 28 метров на секунду.

Температуры на востоке и северо-востоке страны ночью 0...-5 градусов, днем от -2 до +3; на остальной территории ночью от +3 до -2, днем +1...+6, в западных областях до +9.

Какой будет погода в Киеве и столичном регионе

Здесь также облачно, ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, ночью порывы ветра 15 – 20 метров на секунду, днем 25 – 28 метров на секунду.

Температура ночью от +3 до -2, днем +1...+6, в Киеве ночью около нуля, днем +3...+5.

Интересно! Ночью из-за порывов ветра и гололеда в Киеве и области объявили І уровень опасности, желтый. А ночью, по этой же причине, – II уровень опасности, оранжевый.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных,
коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта. Будьте осторожны!

Погода в областных центрах

  • Киев +3...+5
  • Ужгород +4...+6
  • Львов +6...+8
  • Ивано-Франковск +6...+8
  • Тернополь +6...+8
  • Черновцы +6...+8
  • Хмельницкий +6...+8
  • Луцк +6...+8
  • Ровно +6...+8
  • Житомир +3....+5
  • Винница +3...+5
  • Одесса +4...+6
  • Николаев +4...+6
  • Херсон +4...+6
  • Симферополь +9...+11
  • Кропивницкий +3...+5
  • Черкассы +3...+5
  • Чернигов +3....+5
  • Сумы +3...+5
  • Полтава +3....+5
  • Днепр +3....+5
  • Запорожье +4...+6
  • Донецк 0...+2
  • Луганск 0...+2
  • Харьков 0...+2

прогноз погоды в Украине на 16 декабря 2024 года - карта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / Укргидрометцентр