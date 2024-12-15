Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Собственно, синоптики уже говорили о возможном потеплении ранее.

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Прогноз погоды в Украине на 16 декабря

Будет облачно. Ночью ждем небольшой мокрый снег, в западных, Житомирской, Винницкой областях, днем в Украине умеренный мокрый снег и дождь; местами гололед налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской областях, днем в Украине порывы 15 – 20 метров на секунду, в большинстве западных, северных и центральных областей 25 – 28 метров на секунду.

Температуры на востоке и северо-востоке страны ночью 0...-5 градусов, днем от -2 до +3; на остальной территории ночью от +3 до -2, днем +1...+6, в западных областях до +9.

Какой будет погода в Киеве и столичном регионе

Здесь также облачно, ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, ночью порывы ветра 15 – 20 метров на секунду, днем 25 – 28 метров на секунду.

Температура ночью от +3 до -2, днем +1...+6, в Киеве ночью около нуля, днем +3...+5.

Интересно! Ночью из-за порывов ветра и гололеда в Киеве и области объявили І уровень опасности, желтый. А ночью, по этой же причине, – II уровень опасности, оранжевый.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных,

коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта. Будьте осторожны!

Погода в областных центрах

Киев +3...+5

Ужгород +4...+6

Львов +6...+8

Ивано-Франковск +6...+8

Тернополь +6...+8

Черновцы +6...+8

Хмельницкий +6...+8

Луцк +6...+8

Ровно +6...+8

Житомир +3....+5

Винница +3...+5

Одесса +4...+6

Николаев +4...+6

Херсон +4...+6

Симферополь +9...+11

Кропивницкий +3...+5

Черкассы +3...+5

Чернигов +3....+5

Сумы +3...+5

Полтава +3....+5

Днепр +3....+5

Запорожье +4...+6

Донецк 0...+2

Луганск 0...+2

Харьков 0...+2



Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / Укргидрометцентр