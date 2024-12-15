Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Собственно, синоптики уже говорили о возможном потеплении ранее.
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Прогноз погоды в Украине на 16 декабря
Будет облачно. Ночью ждем небольшой мокрый снег, в западных, Житомирской, Винницкой областях, днем в Украине умеренный мокрый снег и дождь; местами гололед налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской областях, днем в Украине порывы 15 – 20 метров на секунду, в большинстве западных, северных и центральных областей 25 – 28 метров на секунду.
Температуры на востоке и северо-востоке страны ночью 0...-5 градусов, днем от -2 до +3; на остальной территории ночью от +3 до -2, днем +1...+6, в западных областях до +9.
Какой будет погода в Киеве и столичном регионе
Здесь также облачно, ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, ночью порывы ветра 15 – 20 метров на секунду, днем 25 – 28 метров на секунду.
Температура ночью от +3 до -2, днем +1...+6, в Киеве ночью около нуля, днем +3...+5.
Интересно! Ночью из-за порывов ветра и гололеда в Киеве и области объявили І уровень опасности, желтый. А ночью, по этой же причине, – II уровень опасности, оранжевый.
Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных,
коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта. Будьте осторожны!
Погода в областных центрах
- Киев +3...+5
- Ужгород +4...+6
- Львов +6...+8
- Ивано-Франковск +6...+8
- Тернополь +6...+8
- Черновцы +6...+8
- Хмельницкий +6...+8
- Луцк +6...+8
- Ровно +6...+8
- Житомир +3....+5
- Винница +3...+5
- Одесса +4...+6
- Николаев +4...+6
- Херсон +4...+6
- Симферополь +9...+11
- Кропивницкий +3...+5
- Черкассы +3...+5
- Чернигов +3....+5
- Сумы +3...+5
- Полтава +3....+5
- Днепр +3....+5
- Запорожье +4...+6
- Донецк 0...+2
- Луганск 0...+2
- Харьков 0...+2
Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / Укргидрометцентр