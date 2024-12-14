Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Снег в Украине

В воскресенье, 15 декабря, в большинстве областей Украины будет идти небольшой снег. На Юге и Востоке мокрый снег и дождь. Также местами гололед, налипание мокрого снега. На Западе местами шквальный ветер, в частности, 15 – 20 метров в секунду.

Впрочем, большие морозы еще не ожидаются. Ночью -3 – -8 градусов. На крайнем Западе, Одесской и Николаевской области от +1 до -4. Днем около 0, впрочем, на Юге +1 – +6, в Крыму до +10 градусов. На дорогах местами гололедица.

Синоптики прогнозируют мокрый снег с переходом в дождь в течение 16 – 17 декабря. Также порывы западного и юго-западного ветра, 17 – 22 метра в секунду.

Кстати, ожидается повышение температуры. Ночью уже до 0 – +6 градусов, днем до +3 – +9 градусов.

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