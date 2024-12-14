Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Снег в Украине
В воскресенье, 15 декабря, в большинстве областей Украины будет идти небольшой снег. На Юге и Востоке мокрый снег и дождь. Также местами гололед, налипание мокрого снега. На Западе местами шквальный ветер, в частности, 15 – 20 метров в секунду.
Впрочем, большие морозы еще не ожидаются. Ночью -3 – -8 градусов. На крайнем Западе, Одесской и Николаевской области от +1 до -4. Днем около 0, впрочем, на Юге +1 – +6, в Крыму до +10 градусов. На дорогах местами гололедица.
Синоптики прогнозируют мокрый снег с переходом в дождь в течение 16 – 17 декабря. Также порывы западного и юго-западного ветра, 17 – 22 метра в секунду.
Кстати, ожидается повышение температуры. Ночью уже до 0 – +6 градусов, днем до +3 – +9 градусов.
Погода на зиму и январь 2025
- Ранее метеоролог Вера Балабух в интервью 24 Каналу рассказала, что этой зимой средняя за сезон температура может превышать норму на 2 градуса.
- "В последние годы у нас отмечается тенденция к существенному повышению температуры воздуха зимой. За последние 30 лет она стала теплее в Украине почти на 1,5 градуса по сравнению с 70 – 80 годами прошлого века. Поэтому очень вероятно, что эти тенденции сохранятся и в этом году", – отметила метеоролог.
- В то же время Вера Балабух отметила, резкие снижения температуры и вторжение арктического холода также возможны.
- Кстати, метеоролог отметила, что в Украине особенно теплым стал январь. Температура выросла примерно на 3 градуса. Ожидается, что в 2025-м повысится еще на 2.
- "Это плюс 5 градусов, – практически такая температура, как наблюдается в конце ноября", – отметила Балабух.
- Также отметила, если говорить о Киеве, температура может быть в пределах плюс-минус 5 градусов. Однако, это не означает, что обязательно в течение всего периода будут наблюдаться такие высокие показатели. Мол, речь идет о так называемых климатических прогнозах.
- "Это свидетельствует о том, какая погода будет преобладать в течение этого периода. Например, примерно 60% дней будут выше нормы, теплее", – рассказала метеоролог.