Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз на картах Укргидрометцентра.

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Будет ли еще потепление

Синоптики прогнозировали, что 14 декабря без осадков. Только в Карпатах днем будет идти небольшой снег. Ночью -9 – -14 градусов, днем -1 – -6 градусов. Впрочем, на Юге и крайнем Западе ночью -3 – -9, днем от -2 до +3 градусов.

Уже в следующие двое суток морозы, вероятно, ослабнут. Так, ночью и днем ожидается от -5 до +2 градусов. Днем 16 декабря в Украине, кроме Юго-Востока, +1 – +6 градусов.

Также 15 – 16 декабря будет идти небольшой и умеренный снег. На юге, днем понедельника и на Западе преимущественно дождь. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5 – 12 метров в секунду, днем воскресенья на Западе, в понедельник в Украине, кроме Востока, порывы 15 – 20 метров в секунду.

Заметим, по ориентировочному прогнозу на картах 18 декабря, по всей Украине даже ночью могут снова быть "плюсы", хоть и небольшие. Днем максимум до +8 градусов.

Ориентировочный прогноз погоды на 18 декабря \ Скриншот с Укргидрометцентра

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