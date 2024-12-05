Об этом заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха на брифинге в Media Center Ukraine, сообщает 24 Канал.

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Морозы в декабре

Синоптик отметила, что дней с теплыми периодами становится больше. Последние месяцы в Украине средняя месячная температура превышает норму.

По расчетам, декабрь ожидается в пределах нормы. Впрочем, на Юге температура может быть выше нормы. Однако не стоит исключать, что в первый месяц зимы в Украине могут быть заливы холода.

На сильные морозы не рассчитываем. Единственное, что можем сказать, – вторая декада декабря будет с более динамичными синоптическими процессами. То есть сейчас у нас определенный застой, спокойствие, а дальше уже будут активнее атмосферные фронты поступать,

– рассказала Наталья Птуха.

Добавила, конечно, атмосферные фронты будут чередоваться со спокойной погодой. Однако в целом уже будет больше осадков. Также определенное усиление ветра во время прохождения фронта.

"Поэтому надо уже готовиться к вот таким зимним проявлениям погоды. Кое-где может быть и гололедица. В зависимости от региона, какая будет температура. Если будет плюс – конечно, будет дождь. Если будет минус, это преимущественно Запад и Север Украины, – там может и снежный покров образовываться", – отметила синоптик.