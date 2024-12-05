Про це заявила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха на брифінгу в Media Center Ukraine, повідомляє 24 Канал.

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Морози у грудні

Синоптикиня зауважила, що днів з теплими періодами стає більше. Останні місяці в Україні середня місячна температура перевищує норму.

За розрахунками, грудень очікується в межах норми. Втім, на Півдні температура може бути вищою за норму. Однак не варто виключати, що в перший місяць зими в Україні можуть бути затоки холоду.

На сильні морози не розраховуємо. Єдине, що можемо сказати, – друга декада грудня буде з більш динамічними синоптичними процесами. Тобто зараз у нас певний застій, спокій, а далі вже будуть активніше атмосферні фронти надходити,

— розповіла Наталія Птуха.

Додала, звичайно, атмосферні фронти чергуватимуться зі спокійною погодою. Однак загалом уже буде більше опадів. Також певне посилення вітру під час проходження фронту.

"Тому треба вже готуватися до ось таких зимових проявів погоди. Подекуди може бути й ожеледиця. Залежно від регіону, яка буде температура. Якщо буде плюс – звичайно, буде дощ. Якщо буде мінус, це переважно Захід і Північ України, – там може й сніговий покрив утворюватися", — зазначила синоптикиня.