Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз на картах Укргідрометцентру.

Дивіться також Синоптикиня сказала, чи вдарять сильні морози у грудні

Чи буде ще потепління

Синоптики прогнозували, що 14 грудня без опадів. Тільки у Карпатах вдень йтиме невеликий сніг. Вночі -9 – -14 градусів, вдень -1 – -6 градусів. Втім, на Півдні й крайньому Заході вночі -3 – -9, вдень від -2 до +3 градусів.

Уже в наступні дві доби морози, ймовірно, ослабнуть. Так, вночі та вдень очікується від -5 до +2 градусів. Вдень 16 грудня в Україні, крім Південного Сходу, +1 – +6 градусів.

Також 15 – 16 грудня йтиме невеликий і помірний сніг. На півдні, вдень понеділка й на Заході переважно дощ. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5 – 12 метрів на секунду, вдень неділі на Заході, у понеділок в Україні, крім Сходу, пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Зауважимо, за орієнтовним прогнозом на картах 18 грудня, по всій Україні навіть вночі можуть знову бути "плюси", хоч і невеликі. Вдень максимум до +8 градусів.

Орієнтовний прогноз погоди на 18 грудня \ Скриншот з Укргідрометцентру

Погода на січень 2025