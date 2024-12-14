Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Читайте також Коли в Україні знову буде потепління
Сніг в Україні
У неділю, 15 грудня, в більшості областей України йтиме невеликий сніг. На Півдні та Сході мокрий сніг і дощ. Також подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. На Заході подекуди шквальний вітер, зокрема, 15 – 20 метрів на секунду.
Втім, великі морози ще не очікуються. Вночі -3 – -8 градусів. На крайньому Заході, Одещині й Миколаївщині від +1 до -4. Вдень близько 0, втім, на Півдні +1 – +6, у Криму до +10 градусів. На дорогах місцями ожеледиця.
Синоптики прогнозують мокрий сніг з переходом у дощ упродовж 16 – 17 грудня. Також пориви західного й південно-західного вітру, 17 – 22 метри на секунду.
До речі, очікується підвищення температури. Вночі вже до 0 – +6 градусів, вдень до +3 – +9 градусів.
Погода на зиму й січень 2025
- Раніше метеорологиня Віра Балабух в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що цієї зими середня за сезон температура може перевищувати норму на 2 градуси.
- "Протягом останніх років у нас відмічається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря зимою. За останні 30 років вона стала теплішою в Україні майже на 1,5 градуса порівняно з 70 – 80 роками минулого століття. То ж дуже ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року", – зазначила метеорологиня.
- Водночас Віра Балабух наголосила, різкі зниження температури та вторгнення арктичного холоду також можливі.
- До речі, метеорологиня зауважила, що в Україні особливо теплим став січень. Температура зросла приблизно на 3 градуси. Очікується, що у 2025-му підвищиться ще на 2.
- "То це плюс 5 градусів, – практично така температура, як спостерігається вкінці листопада", – наголосила Балабух.
- Також зазначила, якщо говорити про Київ, температура може бути в межах плюс-мінус 5 градусів. Однак, це не означає, що обов'язково протягом усього періоду спостерігатимуться такі високі показники. Мовляв, йдеться про так звані кліматичні прогнози.
- "Це свідчить про те, яка погода переважатиме протягом цього періоду. Наприклад, приблизно 60% днів будуть вищими за норму, теплішими", – розповіла метеорологиня.