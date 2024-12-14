Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Сніг в Україні

У неділю, 15 грудня, в більшості областей України йтиме невеликий сніг. На Півдні та Сході мокрий сніг і дощ. Також подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. На Заході подекуди шквальний вітер, зокрема, 15 – 20 метрів на секунду.

Втім, великі морози ще не очікуються. Вночі -3 – -8 градусів. На крайньому Заході, Одещині й Миколаївщині від +1 до -4. Вдень близько 0, втім, на Півдні +1 – +6, у Криму до +10 градусів. На дорогах місцями ожеледиця.

Синоптики прогнозують мокрий сніг з переходом у дощ упродовж 16 – 17 грудня. Також пориви західного й південно-західного вітру, 17 – 22 метри на секунду.

До речі, очікується підвищення температури. Вночі вже до 0 – +6 градусів, вдень до +3 – +9 градусів.

Погода на зиму й січень 2025