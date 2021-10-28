У червоній зоні опинився не лише Львів, а й область. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 жовтня.

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Правила червоної зони

Обмеження "червоного" рівня передбачають заборону:

роботи кафе та ресторанів,

ТРЦ,

кінотеатрів,

театрів,

непродовольчих ринків і магазинів,

спортзалів,

басейнів і фітнес-центрів,

закладів культури,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Уникнути обмежень можна, якщо 100% відвідувачів, такий же відсоток персоналу закладів чи організаторів заходів є вакциновані двома дозами від COVID-19.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Карантин у Львові: що повідомляли раніше

З 25 жовтня у Львівській області запровадили нові карантинні правила. Усі відвідувачі кафе, ресторанів, промислових ринків, ТРЦ, салонів краси мають мати з собою сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест (за 72 години до відвідування закладу).

Нові правила не поширювалися на продуктові магазини, супермаркети й аптеки. Такі ж обмеження запланували у Львові з 1 листопада.

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