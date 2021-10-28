У червоній зоні опинився не лише Львів, а й область. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 жовтня.
Зверніть увагу Ще 7 областей потрапили до червоної зони карантину
Правила червоної зони
Обмеження "червоного" рівня передбачають заборону:
- роботи кафе та ресторанів,
- ТРЦ,
- кінотеатрів,
- театрів,
- непродовольчих ринків і магазинів,
- спортзалів,
- басейнів і фітнес-центрів,
- закладів культури,
- проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.
Уникнути обмежень можна, якщо 100% відвідувачів, такий же відсоток персоналу закладів чи організаторів заходів є вакциновані двома дозами від COVID-19.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Карантин у Львові: що повідомляли раніше
З 25 жовтня у Львівській області запровадили нові карантинні правила. Усі відвідувачі кафе, ресторанів, промислових ринків, ТРЦ, салонів краси мають мати з собою сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест (за 72 години до відвідування закладу).
Нові правила не поширювалися на продуктові магазини, супермаркети й аптеки. Такі ж обмеження запланували у Львові з 1 листопада.
Останні новини COVID-19 в Україні
- Впродовж 27 жовтня в Україні підтвердили понад 26 тисяч випадків захворювання на коронавірус.
- Серед хворих 1 830 дітей та 477 медпрацівників.
- До лікарень госпіталізували 5 366 людей з вираженими симптомами коронавірусу.
- Від ускладнень недуги, на жаль, померли 576 пацієнтів. Водночас одужали 10 006 людей.