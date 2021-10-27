Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 27 жовтня.
Важливо COVID-хворих побільшало: понад 22,5 тисячі інфікованих за добу, майже 6 тисяч – у лікарнях
Правила червоної зони у регіонах
У червоній зоні діють найсуворіші правила карантину. Заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо
Щоправда, обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів будуть вакциновані й матимуть "зелений" сертифікат. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження у міжрегіональному транспортному сполученні.
Адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу
Коронавірус в Україні: яка ситуація зараз
- У жовтні в Україні значно погіршилась епідемічна ситуація. Наприклад, 26 жовтня 22 574 людини захворіли на коронавірус.
- Важливо, що все більше людей потребують госпіталізації, хоч місць у лікарнях в деяких областях не вистачає. За останню добу до медзакладів забрали 5 925.
- Глава комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький не виключає, що це ще може бути не пік захворюваності. Він попередив про ймовірний колапс медичної системи.
- За весь час пандемії в Україні інфікувались 2 825 733 людей, 2 401 705 з яких вже одужали. На жаль, 65 628 – померли.
- У МОЗ наголошують, що єдиний спосіб уникнути локдауну – вакцинація. До речі, від початку вакцинальної кампанії щепили 9 363 493 особи. Першу дозу отримала 9 363 491 людина, дві – 7 138 082.