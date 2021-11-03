Медики цих установ розповіли, що найважче рятувати пацієнтів, які байдужі. Мовляв, думають, що це звичайна застуда, а потім усе має трагічні наслідки.

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"Люди думають, що застуда"

Андрій Садовий написав, що безперервний потік швидких впадає у вічі, якщо постояти на подвір'ї хоча б 10 хвилин. Слід зазначити, що там це відбувається постійно.

Медики кажуть, що найважче рятувати байдужих до себе. Часто люди думають, що це осіння застуда, яка завтра пройде. Що далі – ми вже знаємо: 103, ранкова черга з карет швидкої та +1 до статистики госпіталізованих,

– написав Садовий.

Також він озвучив цифру, яка змушує задуматися. За словами мера, 95% людей із цієї статистики – невакциновані.

Мер Львова відвідав коронавірусні лікарні / Фото Андрія Садового

Призупинили планові операції

Наразі лікарні готові до такої кількості госпіталізованих. Проте, слід зазначити, рано чи пізно місця закінчаться. Наразі в лікарнях уже призупинили всі планові операції.

Головні лікарі звертають увагу на те, що гроші, виділені державою на лікування COVID-19, розподіляються непропорційно. Це має невтішні наслідки, оскільки лікарні не можуть забезпечити хворих усім необхідним.

Скільки коштів виділяє держава

У середньому на одного пацієнта з коронавірусом медустановам дають 28 тисяч гривень. При цьому неважливо, чи лежить ця людина у звичайній палаті чи реанімації.

Також не враховується скільки триває лікування. Адже сума однакова як на 3 дні, так і кілька тижнів. Андрій Садовий зазначив, всі, хто мав досвід ковіду у лікарні знають: потрібні медикаменти коштують значно дорожче.

Як наразі покращують систему

Попри те, що медустанови Львова справляється з наявним напливом пацієнтів, готуються до гірших варіантів розвитку подій. Зокрема, невдовзі Львівська лікарня швидкої допомоги має відкрити нове реанімаційне відділення.

А у 8 міській лікарні планують запустити власну кисневу станцію. Це допоможе зробити установу менш залежною від заводу, який сьогодні працює на всі західні області.