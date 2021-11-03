Медики этих учреждений рассказали, что труднее всего спасать пациентов, которые равнодушны. Мол, думают, что это обычная простуда, а потом все имеет трагические последствия.

Заметьте Хотел заставить задуматься: львовянин рассказал ужасные истории COVID-пациентов

"Люди думают, что простуда"

Андрей Садовый написал, что непрерывный поток скорых бросается в глаза, если постоять во дворе хотя бы 10 минут. Следует отметить, что там это происходит постоянно.

Медики говорят, что труднее всего спасать равнодушных к себе. Часто люди думают, что это осенняя простуда, которая завтра пройдет. Что дальше – мы уже знаем: 103, утренняя очередь из карет скорой и +1 к статистике госпитализированных,

– написал Садовый.

Также он озвучил цифру, которая заставляет задуматься. По словам мэра, 95% людей из этой статистики – вакцинированные.

Мэр Львова посетил коронавирусные больницы / Фото Андрея Садового

Приостановили плановые операции

Сейчас больницы готовы к такому количеству госпитализированных. Тем не менее, следует отметить, рано или поздно места закончатся. Сейчас в больницах уже приостановили все плановые операции.

Главные врачи обращают внимание на то, что деньги, выделенные государством на лечение COVID-19, распределяются непропорционально. Это имеет печальные последствия, поскольку больницы не могут обеспечить больных всем необходимым.

Сколько средств выделяет государство

В среднем на одного пациента с коронавирусом медучреждениям дают 28 тысяч гривен. При этом неважно, лежит ли этот человек в обычной палате или реанимации.

Также не учитывается сколько длится лечение. Ведь сумма одинакова как на 3 дня, так и несколько недель. Андрей Садовый отметил, Все, кто имел опыт ковида в больнице знают: нужные медикаменты стоят значительно дороже.

Как сейчас улучшают систему

Несмотря на то, что медучреждения Львова справляется с имеющимся наплывом пациентов, готовятся к худшим вариантам развития событий. В частности, вскоре Львовская больница скорой помощи должна открыть новое реанимационное отделение.

А в 8 городской больнице планируют запустить собственную кислородную станцию. Это поможет сделать учреждение менее зависимым от завода, который сегодня работает на все западные области.