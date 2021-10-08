Мужчина публиковал фото из больницы с подписями, которые затем прокомментировал "Ад рядом, а такси в морг ждет". Впоследствии на это отреагировали во Львовской клинической больнице скорой помощи.

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Что именно публиковал

В основном Роман обнародовал в своем инстаграме различные фото с подписями. В частности, рассказал историю одного мужчины, который умер.

"Будет с кем поговорить", – говорил господин Сергей, когда его привезли к нам в палату. На второй день начал задыхаться. 30 минут назад его сердце в муках остановилось. За две минуты до смерти рентген показал отсутствие легких,

– написал Роман.

Было в инстаграме и фото вещей, которые не забрали родственники умершего пациента. Левчик отметил, что иногда в больнице случается и такое, что отключается вся система подачи кислорода.

Мол, в одну из ночей дедушка, примерно 80 лет, упал с кровати и со стоном полз к выходу. Впоследствии стало известно, что в час отключилась система подачи кислорода и все зависящие от него едва не задохнулись".

Ужасы львовской COVID-больницы / Фото Романа Левчика

Почему он это публиковал

Львовянин сказал, что рассказал все это о лечении коронавируса не просто так. Он таким образом пытался улучшить условия пребывания больных.

Кроме этого, публикации были направлены на людей, которые думают, что "коронавирус – это глупости". Роман предполагает, что заставил кого-то из них переосмыслить свою позицию.

Отца могли не выписать

Роман Левчик рассказал журналистам, что его отца госпитализировали 25 сентября. С тех пор он там находился постоянно, поскольку старшему мужчине был нужен уход.

Львовянин отметил, что его отец не мог сам есть, а также передвигаться. Также он предположил, что старенький мог оттуда не вернуться если бы не постоянная поддержка – состояние было критическое. За весь период лечения семья мужчины потратила 35 тысяч гривен.

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Что сказали в учреждении

Впоследствии согласилась пообщаться с журналистами пресс-секретарь Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи Кристина Каспшишак. Она сказала, что их заведение за полтора года пандемии сделало очень большой шаг вперед. И это касается не только количества койко-мест, но и вообще улучшения условий пребывания пациентов.

Но нашей больнице почти 50 лет. То есть наши корпуса, помещения не новые. Это не новая построенная больница частного типа, где все идеально,

– отметила Каспшишак

Также она рассказала, что сейчас у них находятся 439 пациентов с пневмониями, из которых у 400 есть ПЦР-положительный тест. А в реанимации учреждения – более 30 пациентов. Однако количество людей, которых они могут принять больше – 700 пациентов.