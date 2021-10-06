Все ключевые медучреждения Львова хотят переформатировать на лечение больных COVID-19. Также, безусловно, будут лечить ургентных пациентов.

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Во Львове тревожная ситуация с коронавирусом

Во Львовском горсовете 5 октября состоялось заседание штаба по противодействию коронавирусу. На нем обсудили готовность медучреждений к новой волне пандемии, вакцинацию работников критической инфраструктуры и новые ограничения, которые вскоре могут ввести. Все эти решения 6 октября предложат на рассмотрение городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

По словам первого заместителя городского головы Андрея Москаленко, ситуация с коронавирусом во Львове – достаточно сложная. Поэтому перед штабом состоялось несколько заседаний. В частности, провели онлайн-встречу с врачами, которые работают с больными COVID-19. Чиновник отметил, что во Львове есть одно городское заведение, которое принимает пациентов с коронавирусом – больница скорой помощи.

Динамика очень негативная, так как за вчера (4 октября – 24 канал) поступили более 80 больных COVID-19, и никого не выписали. То есть мы фиксируем значительную динамику распространения вируса, была очередь из скорых возле больницы скорой медицинской помощи,

– добавил Москаленко.

С 6 октября больных коронавирусом будет принимать также 8-я больница. По словам заместителя городского главы, с понедельника, 11 октября, таких пациентов будут лечить еще и в 5-й больнице.



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Плановые госпитализации планируют временно приостановить

Москаленко отметил, что на заседании штаба рассмотрели 3 вопроса. Первым была медицинская готовность к новой волне коронавируса.

"Одно из решений, которое будет предлагать штаб для комиссии ТЭБ и ЧС, которую созовут завтра, – это приостановление плановых госпитализаций, чтобы ключевые медучреждения города переформатировались на лечение именно тех, кто болен COVID-19, ну и, конечно, ургентные случаи" , – добавил чиновник.

Второй важным моментом является готовность кислородных станций. Москаленко отметил, что город инвестировал в покупку 4 кислородных станций и их запуск на момент новой волны коронавируса.

"Следующее – это готовность койкомест, потому что есть четкая задача, которую поставил мэр, – чтобы более 2200 койкомест были готовы", – рассказал чиновник.

По его словам, городская власть работает над тем, чтобы Минздрав включил дополнительно новые заведения – родильный на Мечникова и детскую больницу на Орлика, ведь специфика штамма Дельта – распространение среди детей.

"Также говорили о резерве людей, чтобы в медицинские бригады можно было включать и тех, кто может быть перепрофилирован из другой специальности, но работает в больнице. Например, если нет плановой госпитализации, чтобы были перепрофилированы для лечения ковидных больных", – добавил Москаленко.

Кроме этого, штаб рассмотрел вакцинацию всех, кто работает в критической инфраструктуре. К ней относят работников Львовтеплоэнерго, Зализнычнетеплоэнерго, управленческих компаний, водителей коммунального транспорта. Поэтому в городе приняли решение с 7 октября запускать дополнительные бригады вакцинации. Они будут работать на предприятиях, чтобы дополнительно защитить работников.



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