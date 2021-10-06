За последние сутки, 5 октября, во Львовской области обнаружили примерно в 650 человек, больных COVID-19. Почти половина из них приходится на сам город Львов.
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Во Львове также растет количество госпитализаций. За последние сутки на Львовщине в больницы попали 80 пациентов. По состоянию на 6 октября больными заняты более 400 COVID-кроватей.
Люди лежат даже в коридорах. Очень жаль, что люди не прививались и теперь так страдают,
– отметила заведующая отделением Львовской областной больницы Тамила Алексанян.
По ее словам, 3 отделения полностью заполнены. На 64 пациентов есть всего 60 коек.
Во Львове критическая ситуация с COVID-19: смотрите видео
Коронавирус во Львове: главное
- Львов находится в желтой зоне карантина. Однако ежедневно увеличивается количество новых случаев болезни.
- 5 октября состоялось заседание городского штаба по противодействию коронавирусу.
- В приемной Клинической больнице скорой помощи образовалась очередь из скорых.