За останню добу, 5 жовтня, у Львівській області виявили приблизно у 650 людей, які хворі на COVID-19. Майже половина з них припадає на саме місто Львів.

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У Львові також зростає кількість госпіталізацій. За останню добу на Львівщині до лікарень потрапили 80 пацієнтів. Станом на 6 жовтня хворими зайняті понад 400 COVID-ліжок.

Люди лежать навіть в коридорах. Дуже прикро, що люди не щепились і тепер так страждають,
– зазначила завідувачка відділення Львівської обласної лікарні Таміла Алексанян.

За її словами, 3 відділення повністю заповнені. На 64 пацієнти є всього 60 ліжок.

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Коронавірус у Львові: головне

  • Львів перебуває у жовтій зоні карантинних обмежень. Однак щодня збільшується кількість нових випадків хвороби.
  • 5 жовтня відбулося засідання міського штабу з протидії коронавірусу.
  • Під приймальнею Клінічної лікарні швидкої допомоги утворилась черга зі швидких.