Последний раз похожая ситуация была в апреле. Тогда Львов находился в красной зоне.
Важно Красной зоны не избежим, мы уже в нее входим, – Садовый
Возле львовской больницы образовалась очередь из скорых
Руководитель отдела информационной политики Клинической больницы скорой медицинской помощи Кристина Каспшишак 5 октября рассказала, что возле медучреждения образовалась очередь из скорых.
Подъезд к изолятору, где принимают больных с подозрением на COVID-19. За вчерашние сутки имеем рекордное количество поступлений с начала борьбы с пандемией – 81 человек,
– заметила Каспшишак.
По ее словам, по состоянию на утро 5 октября в стационаре находятся 409 пациентов, у которых подтвердили коронавирус. Среди них есть только один вакцинированный. В течение суток умерли 14 человек. Более 60% коек, предназначенных для больных коронавирусом, – заполнены.
Под приемным отделением образовалась очередь из скорых / Фото Кристины Каспшишак
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Какая во Львове ситуация с коронавирусом
- По информации пресс-службы Львовского горсовета, в целом на Львовщине коронавирус обнаружили у более чем 153 тысяч человек. 3 953 больных умерли от осложнений, а более 137 тысяч – выздоровели.
- Во Львове коронавирус подтвердили у более чем 73,56 тысячи человек. Более 66,37 тысячи пациентов выздоровели, а 1 959 – умерли.
- Лабораторные центры 4 октября провели 1 425 ПЦР-тестов. Коронавирус обнаружили у 592 человек, среди которых 284 – львовяне.
- В общем в стационарах находятся 439 пациентов с пневмониями. У 409 из них подтвердили коронавирус. 29 человек находятся в реанимации, а 14 – подключены к аппаратам ИВЛ.
- В медучреждения попал 81 человек, в то же время никого не выписали.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала