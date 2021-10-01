Это по сравнению с тем, что накануне таких людей было меньше, чем 500 человек. Соответственно, бешеными темпами растет и количество госпитализированных в больницы.

Обратите внимание С каждым днем больше: уже более 12 тысяч новых COVID-больных за сутки

Статистика Львовщины

За 30 сентября 2021 года в ковидные госпитали Львовщины попали почти 200 человек. Более того, сейчас поступает больше пациентов, чем выписывается.

Симптомы же, с которыми люди обращаются к медикам, изменились. Пациенты уже реже жалуются на потерю обоняния или вкуса. Но вместо имеют:

насморк;

заложенность;

охриплость голоса;

кашель.

Есть и боли в животе, расстройства желудочно-кишечного тракта. Однако по большей части COVID-19 и в дальнейшем приводит к немалому поражению легких.

Причины роста больных

По словам главного эпидемиолога Львовщины Натальи Иванченко-Тимко, прежде всего причины роста больных связаны с циркуляцией штамма Дельта. Он является более заразным чем предыдущие штаммы коронавируса.

Во-вторых, люди расслабились и не всегда придерживаются рекомендованных мероприятий. В-третьих, еще не достаточно людей вакцинировались и защитились. Учитывая такую динамику, надо выполнять мероприятия, предусмотренные желтой зоной эпидемической опасности. Если этие меры соблюдать, то есть шанс, что интенсивность замедлится. Наталья Иванченко-Тимко Эпидемиолог Львовщин

"Если прогнозировать динамику последних дней, введение красной зоны – возможно, по моему прогнозу, через 3 – 4 недели. Здесь многое зависит от нас", – отметил руководитель департамента здравоохранения Львовщины Орест Чемерис.

Ситуация с COVID-19 в Украине: главное

За 30 сентября в Украине зафиксировали более 12 000 заражений коронавирусом. Из них – 1059 детей.

От осложнений умерли 172 пациента. В то же время выздоровели – 3 264 больных.

Всего с начала пандемии на COVID-19 в нашей стране официально зарегистрировали 2 435 413 заболеваний.

Источник: Минздрав