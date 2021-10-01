Це у порівнянні з тим, що напередодні таких людей було менше, ніж 500 осіб. Відповідно шаленими темпами зростає і кількість госпіталізованих до лікарень.

Зверніть увагу З кожним днем більше: вже понад 12 тисяч нових COVID-хворих за добу

Статистика Львівщини

За 30 вересня 2021 року до ковідних шпиталів Львівщини потрапили майже 200 осіб. Ба більше, зараз поступає більше пацієнтів, аніж виписується.

Симптоми ж, з якими люди звертаються до медиків, змінилися. Пацієнти вже рідше скаржаться на втрату нюху чи смаку. Та натомість мають:

нежить;

закладеність;

охриплість голосу;

кашель.

Є і болі в животі, розклади шлунково-кишкового тракту. Однак здебільшого COVID-19 і надалі призводить до чималого ураження легень.

Причини зростання хворих

За словами головної епідеміологині Львівщини Наталії Іванченко-Тімко, насамперед причини зростання хворих пов'язані з циркуляцією штаму Дельта. Він є більш заразним від попередніх штамів коронавірусу.

По-друге, люди розслабилися і не завжди дотримуються рекомендованих заходів. По-третє, ще не достатньо людей вакцинувались і захистились. Враховуючи таку динаміку, треба виконувати заходи, передбачені жовтою зоною епідемічної небезпеки. Якщо цих заходів дотримуватися, то є шанс, що інтенсивність сповільниться. Наталія Іванченко-Тімко Епідеміологиня Львівщини

"Якщо прогнозувати динаміку останніх днів, запровадження червоної зони – можливе, за моїм прогнозом, за 3 – 4 тижні. Тут багато чого залежить також від нас", – відзначив керівник департаменту охорони здоров'я Львівщини Орест Чемерис.

Ситуація з COVID-19 в Україні: головне

За 30 вересня в Україні зафіксували понад 12 тисяч інфікувань на коронавірус. З них – 1 059 дітей.

Від ускладнень померли 172 пацієнти. Водночас одужали – 3 264 хворих.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в нашій країні офіційно зареєстрували 2 435 413 захворювань.

Джерело: МОЗ