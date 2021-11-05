Станом на 4 листопада коефіцієнт виявлення випадків інфікування був 26,6%. При нормі він менший, ніж 20%. Про це заявив глава Черкаської ОДА Олександр Скічко.

До речі Волинь переходить у червону зону

Яка ситуація на Черкащині

За словами політика, рівень госпіталізації становив 60,4 при пороговому значенні 60. Саме тому область може "почервоніти".

Якщо далі показники будуть нарощуватися, то за три дні область опиниться в червоній зоні,

– сказав Скічко.



Скічко заявив, що Черкащина може стати "червоною" / Фото з фейсбуку політика

Він додав, що треба мобілізуватися та діяти на випередження. Мінімізувати ризик тяжкого перебігу хвороби може лише вакцинація.

Зверніть увагу! За добу 4 листопада у Черкаській області діагностували 718 нових випадків інфікування коронавірусом. З початку пандемії в області було 104 620 випадків.

Останні новини про коронавірус в Україні

Протягом доби 4 листопада інфікувались 26 488 людей, серед них 1654 дитини та 488 медпрацівників.

Від початку пандемії в країні підтвердили 3 032 951 випадок захворювання. Одужали 2 492 419 хворих, а померли – 70 842.

Більшість областей в Україні перебувають у червоній зоні. Тепер їх буде 16, оскільки 5 листопада "почервоніла" Волинь.

Текст поста Олександра Скічка:

Друзі, маю погані новини. На жаль. Черкащина впритул наблизилась до "червоної" зони.

Є чіткі індикатори, за якими кваліфікують зони. Якщо два і більше з них перевищені три дні поспіль – червона зона. На Черкащині на сьогодні перевищені вже два індикатори:

1. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування На 4 листопада – 26,6% (має бути меншим за 20%)

2. Рівень госпіталізації На 4 листопада – 60,4 (має бути меншим за 60) – перший зафіксований день.

Тому саме зараз час максимально мобілізуватися і діяти на випередження! Мінімізувати ризик тяжкого перебігу хвороби може лише вакцинація. Надійнішого захисту на сьогодні немає!

Це на нашому спільному брифінгу підтвердив керівник Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун. У нього щеплені вже 96% колективу. У лікарнях на сьогодні – жодного працівника "швидкої" області з COVID-19.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу