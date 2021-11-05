Таке рішення прийняли на засіданні комісії ТЕБ і НС. Річ у тім, що у Волинській області погіршилась ситуація з коронавірусом. Про це ще раніше говорив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

До теми Ще одна область України увійде до "червоного" списку

Зауважимо, за добу 4 листопада на Волині виявили 612 нових випадків коронавірусу.

Обмеження червоної зони

У червоній зоні діють суворі обмеження у роботі закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, а також при проведенні масових заходів.

Так, заклади можна відвідувати тільки, якщо 100% працівників та відвідувачів будуть вакциновані.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус та карантин в Україні: яка ситуація

У жовтні та листопаді в Україні погіршилась ситуація із захворюваністю на коронавірус. Наприклад, за 4 листопада інфікувались 26 488 людей, серед них 1654 дитини та 488 медпрацівників.

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