Офіційне рішення про перехід у червону зону буде 27 жовтня зранку. Про це розповів перший заступник мера Андрій Москаленко під час брифінгу 27 жовтня.

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Ситуація в місті дуже складна

Москаленко каже, що ситуація з коронавірусом у Львові щоразу ускладнюється. Хоч міська влада постійно інвестує в нові кисневі станції та відкриття нових ліжкомісць. Тому з 30 жовтня у Львові точно введуть карантин.

Якщо сьогодні не обмежити кількість фізичних контактів між людьми, то медична система при повному її залученні не витримає. Сьогодні хворі з коронавірусом потрапляють в лікарні у дуже важкому стані. Ці всі обмеження на вагу людського життя,

– наголосив Андрій Москаленко.

Зверніть увагу! Заступник мера додає, що в жовтні 2019 року від пневмонії померла 1 людина. Натомість у 2020 – 130, у 2021 році (хоча це лише жовтень) – 301.

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