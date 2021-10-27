Офіційне рішення про перехід у червону зону буде 27 жовтня зранку. Про це розповів перший заступник мера Андрій Москаленко під час брифінгу 27 жовтня.
До теми Львівська область переходить у червону зону
Ситуація в місті дуже складна
Москаленко каже, що ситуація з коронавірусом у Львові щоразу ускладнюється. Хоч міська влада постійно інвестує в нові кисневі станції та відкриття нових ліжкомісць. Тому з 30 жовтня у Львові точно введуть карантин.
Якщо сьогодні не обмежити кількість фізичних контактів між людьми, то медична система при повному її залученні не витримає. Сьогодні хворі з коронавірусом потрапляють в лікарні у дуже важкому стані. Ці всі обмеження на вагу людського життя,
– наголосив Андрій Москаленко.
Останні новини про коронавірус в Україні
- Станом на 26 жовтня в Україні зареєстрували 19 120 нових випадків зараження коронавірусом.
- Серед інфікованих – 1 414 дітей та 338 медичних працівників.
- Загалом за добу госпіталізували 2 939 людей хворих на COVID-19 або підозрою на наявність коронавірусу.
- На жаль, хвороба забрала життя ще 734 інфікованих – це найбільша кількість від початку пандемії. Натомість одужали 9 738 пацієнтів.