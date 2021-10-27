Офіційне рішення про перехід у червону зону буде 27 жовтня зранку. Про це розповів перший заступник мера Андрій Москаленко під час брифінгу 27 жовтня.

До теми Львівська область переходить у червону зону

Ситуація в місті дуже складна

Москаленко каже, що ситуація з коронавірусом у Львові щоразу ускладнюється. Хоч міська влада постійно інвестує в нові кисневі станції та відкриття нових ліжкомісць. Тому з 30 жовтня у Львові точно введуть карантин.

Якщо сьогодні не обмежити кількість фізичних контактів між людьми, то медична система при повному її залученні не витримає. Сьогодні хворі з коронавірусом потрапляють в лікарні у дуже важкому стані. Ці всі обмеження на вагу людського життя,
– наголосив Андрій Москаленко.

Останні новини про коронавірус в Україні

  • Станом на 26 жовтня в Україні зареєстрували 19 120 нових випадків зараження коронавірусом.
  • Серед інфікованих – 1 414 дітей та 338 медичних працівників.
  • Загалом за добу госпіталізували 2 939 людей хворих на COVID-19 або підозрою на наявність коронавірусу.
  • На жаль, хвороба забрала життя ще 734 інфікованих – це найбільша кількість від початку пандемії. Натомість одужали 9 738 пацієнтів.