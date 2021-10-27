Окрім цього, до червоної зони ввійшли Житомирська, Івано-Франківська, Київську, Луганська, Хмельницька та Чернігівська області. Таке рішення прийняла Державна комісія з питань ТЕБ та НС на позачерговому засіданні 27 жовтня.
До теми Ще 7 областей потрапили до червоної зони карантину
Обмеження в червоній зоні
У червоній зоні карантину забороняють:
- роботу кафе та ресторанів;
- ТРЦ та розважальних закладів;
- закладів культури;
- кінотеатрів та театрів;
- фітнес-клубів та спортзалів;
- басейнів;
- непродовольчих ринків;
- проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.
Лікарні мають припинити планові госпіталізації, але невідкладну допомогу надаватимуть пацієнтам із ускладненнями під час вагітності і пологів.
Уникнути обмежень можна лише за умови, що 100% відвідувачів, персоналу закладів чи організаторів заходів повністю вакциновані від коронавірусу.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Що дозволять, зокрема невакцинованим
Без додаткових обмежень, крім дотримання протиепідемічних норм, і надалі можуть працювати:
- магазини та супермаркети, де продають продукти, ліки, побутову хімію, пресу, ветеринарні препарати, корми, насіння, квіти, добрива. При цьому продаж інших товарів в цих магазинах не обмежуватимуть;
- пошти, банки, заправки, ремонтні майстерні, перукарні та салони краси тільки за попереднім записом;
- продуктові ринки;
- автокінотеатри та автоконцерти.
Про обмеження в транспорті
Міський громадський транспорт Львова та області може перевозити лише сидячих пасажирів. Усі люди повинні бути у масках. Однак для проїзду в міжобласному транспорті пасажири повинні мати жовтий чи зелений сертифікат про вакцинацію, довідку 063 про щеплення однією дозою, довідку про нещодавно перенесену хворобу або негативний результат ПЛР.
Укрзалізниця впускає в вагони лише вакцинованих пасажирів або з негативним ПЛР-тестом. Без цих документів провідник має право не впустити пасажира, навіть якщо він має квиток.
Останні новини про коронавірус в Україні
- За минулу добу, 25 жовтня, в Україні зареєстрували 19 120 нових випадків зараження коронавірусом.
- Відомо, що серед інфікованих 1 414 дітей та 338 медичних працівників.
- До лікарень госпіталізували 2 939 людей з встановленим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби.
- На жаль, хвороба забрала життя ще 734 інфікованих – це найбільша кількість від початку пандемії. Натомість одужали 9 738 пацієнтів.