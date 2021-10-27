Окрім цього, до червоної зони ввійшли Житомирська, Івано-Франківська, Київську, Луганська, Хмельницька та Чернігівська області. Таке рішення прийняла Державна комісія з питань ТЕБ та НС на позачерговому засіданні 27 жовтня.

До теми Ще 7 областей потрапили до червоної зони карантину

Обмеження в червоній зоні

У червоній зоні карантину забороняють:

роботу кафе та ресторанів;

ТРЦ та розважальних закладів;

закладів культури;

кінотеатрів та театрів;

фітнес-клубів та спортзалів;

басейнів;

непродовольчих ринків;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Лікарні мають припинити планові госпіталізації, але невідкладну допомогу надаватимуть пацієнтам із ускладненнями під час вагітності і пологів.

Уникнути обмежень можна лише за умови, що 100% відвідувачів, персоналу закладів чи організаторів заходів повністю вакциновані від коронавірусу.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Що дозволять, зокрема невакцинованим

Без додаткових обмежень, крім дотримання протиепідемічних норм, і надалі можуть працювати:

магазини та супермаркети, де продають продукти, ліки, побутову хімію, пресу, ветеринарні препарати, корми, насіння, квіти, добрива. При цьому продаж інших товарів в цих магазинах не обмежуватимуть;

пошти, банки, заправки, ремонтні майстерні, перукарні та салони краси тільки за попереднім записом ;

; продуктові ринки;

автокінотеатри та автоконцерти.

Про обмеження в транспорті

Міський громадський транспорт Львова та області може перевозити лише сидячих пасажирів. Усі люди повинні бути у масках. Однак для проїзду в міжобласному транспорті пасажири повинні мати жовтий чи зелений сертифікат про вакцинацію, довідку 063 про щеплення однією дозою, довідку про нещодавно перенесену хворобу або негативний результат ПЛР.

Укрзалізниця впускає в вагони лише вакцинованих пасажирів або з негативним ПЛР-тестом. Без цих документів провідник має право не впустити пасажира, навіть якщо він має квиток.

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