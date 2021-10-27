Официальное решение о переходе в красную зону будет 27 октября утром. Об этом рассказал первый заместитель мэра Андрей Москаленко во время брифинга 27 октября.

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Ситуация в городе очень сложная

Москаленко говорит, что ситуация с коронавирусом во Львове каждый раз усложняется. Хотя городские власти постоянно инвестируют в новые кислородные станции и открытие новых койко-мест. Поэтому с 30 октября во Львове точно введут карантин.

Если сегодня не ограничить количество физических контактов между людьми, то медицинская система при полном ее вовлечении не выдержит. Сегодня больные с коронавирусом попадают в больницы в очень тяжелом состоянии. Эти все ограничения на вес человеческой жизни,

– подчеркнул Андрей Москаленко.

Обратите внимание! Заместитель мэра добавляет, что в октябре 2019 года от пневмонии умер 1 человек. В то же время в 2020 – 130, в 2021 году (хотя это только октябрь) – 301.

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