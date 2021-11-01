Рішення про жорсткіші карантинні обмеження у Тернополі прийняв міський штаб для боротьби з коронавірусом через погіршення ситуації зі захворюваністю в місті.

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Карантинні вимоги у Тернополі, які діють з 1 листопада:

Контроль за температурним режимом відвідувачів громадських місць, ТРЦ, шкіл і садків тощо.

У середніх і дошкільних навчальних закладах заборонили масові заходи. Наразі школи та садки не закривають. Ті заклади, які були на канікулах до 1 листопада, відновлюватимуть навчання в очному режимі.

Працівникам усіх сфер обслуговування дозволять працювати за умови 100% вакцинації персоналу або наявності ПЛР-тесту.

Заклади громадського харчування працюватимуть лише до 23:00. У закладах має бути наповнюваність 50% та не більше чотирьох людей за одним столиком та відстані 1,5 метра між столиками.

Заборонені масові зібрання і дискотеки.

Пенсіонери можуть на пільгових умовах користуватись громадським транспортом тільки у визначений час – від 10:00 до 16:00. У вихідні та святкові дні проїзд буде без обмежень.

Усі водії громадського транспорту мають бути 100% вакциновані. Пріоритетна посадка у громадський транспорт тільки для учнів.

Ситуація з коронавірусом на Тернопільщині

Протягом 31 жовтня коронавірус підтвердили у 398 жителів Тернопільської області. Від початку епідемії COVID-19 в Україні у регіоні недугу підчепили 90 919 людей, одужати вдалося – 79 231, померли – 1 622.

На Тернопільщині дві дози вакцини отримали 164 085 місцевих жителів, лише першу – 239 568.