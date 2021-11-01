Решение о более жестких карантинных ограничениях в Тернополе принял городской штаб для борьбы с коронавирусом из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью в городе.

Читайте также: "Спаси меня": на Тернопольщине мужчина из-за COVID-19 одновременно потерял мать и бабушку

Карантинные требования в Тернополе, действующие с 1 ноября:

Контроль за температурным режимом посетителей общественных мест, ТРЦ, школ и садов.

В средних и дошкольных учебных заведениях запретили массовые мероприятия. Пока школы и садики не закрывают. Заведения, которые были на каникулах до 1 ноября, будут возобновлять обучение в очном режиме.

Работникам всех сфер обслуживания разрешат работать при 100% вакцинации персонала или наличии ПЦР-теста.

Заведения общепита будут работать только до 23:00. В заведениях должна быть наполняемость 50% и не более четырех человек за столиком и расстояния 1,5 метра между столиками.

Запрещены массовые собрания и дискотеки.

Пенсионеры могут на льготных условиях пользоваться общественным транспортом только в определенное время – с 10:00 до 16:00. В выходные и праздничные дни проезд будет без ограничений.

Все водители общественного транспорта должны быть 100% вакцинированы. Приоритетная посадка в общественный транспорт только для учащихся.

Ситуация с коронавирусом в Тернопольской области

В течение 31 октября коронавирус подтвердили у 398 жителей Тернопольской области. С начала эпидемии COVID-19 в Украине в регионе недуг подцепили 90 919 человек, выздороветь удалось – 79 231, умерли – 1 622.

В Тернопольской области две дозы вакцины получили 164 085 местных жителей, только первую – 239 568.