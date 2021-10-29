Мать заразилась COVID-19

Мужчина сообщил, что переболел COVID-19 в легкой форме. Однако впоследствии, 19 октября, самой родной стало плохо и она не могла дышать.

Читайте также Родила сына и почти сразу же умерла: подробности трагической смерти от COVID-19 учительницы из Киева

Мама еще вечером сказала, что, мол, отвезешь меня завтра к семейному врачу, а ночью у нее из носа пошла кровь. Была нарушена речь, только сказала, что язык не чувствует, будто занемел, я еще померил температуру, то у нее была 36,6,

– сказал он.

Юрий сказал, что болел коронавирусом, а врачи на скорой ответили, что, скорее всего, у матери инсульт, хотя сатурация была всего 52.

Житель Гусятина вспоминает, что сначала женщину госпитализировали в одну больницу, однако там медики не смогли подтвердить COVID-19, впоследствии женщину доставили в другое медицинское учреждение, там у нее и диагностировали инфекцию.

Ее госпитализировали в реанимацию с 90% поражения легких;

Там она была под аппаратом ИВЛ.

В семье также была и 85-летняя старушка, которая не могла самостоятельно ходить. Перед госпитализацией мать Юрия попросила его ухаживать за бабушкой.

Бабушка заболела COVID-19

Мужчина заметил, что пожилая женщина отказывалась от еды и поднялась температура до 38,5. Вызвал скорую, но медики заявили, что они могут госпитализировать ее при условии, что он ляжет с ней в COVID-отделение.

Однако Юрий Доробало объяснил, что у него мать в реанимации и ему нужно ухаживать и за ней.

Тогда врачи сказали писать отказ от госпитализации и объяснили, что не могут сделать быстрый тест на коронавирус, поскольку его у них нет.

Он попросил друга приобрести ему этот тест. После того, как сделал его бабушке, тот оказался положительным. Состояние женщины постоянно ухудшалось и мужчина снова вызвал медиков.

Умерла мать, а потом бабушка

Пока Юрий пытался спасти бабушку, 26 октября умерла его мать. Врачи еще раз подчеркнули, что он должен ложиться с ней в коронавирусное отделение, поскольку она сама не ходит и ей нужен уход.

Однако Юрий объяснил, что ему нужно сначала похоронить мать.

Мужчина вспоминает, что после похорон матери ночью не стало и его бабушки.

Он отметил, что перед смертью мать уже не могла говорить, но написала последнее сообщение с просьбой спасти ее, потому что рядом умерла женщина.

Я ей написал, что, мол, успокойся, ты под аппаратом, умерла женщина, а ты борешься уже 5 день. 26 октября мамы не стало в Теребовлянской больнице, а 27 октября в Гусятинской больнице умерла бабушка,

– добавил Юрий.

Обратите внимание! Врач-инфекционист Ольга Кобевко заявила, что в Украине фиксируется "сверхвысокий показатель летальности" от коронавируса. По ее словам, среди умерших очень много молодежи.

Ситуация с коронавирусом в Украине