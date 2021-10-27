Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов пояснив, що таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні.

Актуально Ще 7 областей потрапили до червоної зони карантину

Що заборонять

Жителі Київщини через обмеження, пов'язані з черговим спалахом коронавірусу, не зможуть відвідувати:

заклади громадського харчування;

торговельно-розважальні центри;

непродовольчі ринки та магазини;

масові заходи;

театри та кінотеатри;

спортзали, басейни та фітнес-клуби.

Зверніть увагу! Обмеження не поширюватимуться на ті заклади та установи, 100% відвідувачів та співробітників яких пройшли повний курс вакцинації.

Ще один приємний бонус для щеплених

Жителі Київської області, які отримали щеплення проти COVID-19 зможуть безперешкодно мандрувати між областями за умови наявності сертифікату.



Правила адаптивного карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

Пандемія крокує Україною

Окрім Київщини, з 30 жовтня до червоної зони увійдуть також Житомирщина, Івано-Франківщина, Луганщина, Львівщина, Хмельниччина та Чернігівщина. Наразі в зоні найсуворіших обмежень перебувають уже 15 областей.

Станом на ранок 27 жовтня в Україні було виявлено 22 574 нових випадки коронавірусу. З них на Київщині – 880.