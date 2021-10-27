Министр Кабинета министров Олег Немчин объяснил, что такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании.

Актуально Еще 7 областей попали в красную зону карантина

Что запретят

Жители Киевщины из-за ограничений, связанных с очередной вспышкой коронавируса, не смогут посещать:

заведения общепита;

торгово-развлекательные центры;

непродовольственные рынки и магазины;

массовые мероприятия;

театры и кино;

спортзалы, бассейны и фитнес-клубы.

Обратите внимание! Ограничения не будут распространяться на те учреждения, 100% посетителей и сотрудников которых прошли полный курс вакцинации.

Еще один приятный бонус для привитых

Жители Киевской области, которые получили прививку против COVID-19, смогут беспрепятственно путешествовать между областями при наличии сертификата.



Правила адаптивного карантина в Украине / Инфографика 24 канала

Пандемия шагает по Украине

Кроме Киевщины, с 30 октября в красную зону войдут также Житомирская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская. Сейчас в зоне строжайших ограничений находятся уже 15 областей.

По состоянию на утро 27 октября в Украине было выявлено 22 574 новых случая коронавируса. Из них в Киевской области – 880.